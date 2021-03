Koronasulku ei iske rajusti Kalajokilaaksoon – Katso täältä keskeiset rajoitukset ja suositukset

Hallituksen ilmoittama kolmen viikon koronasulku alkaa maanantaina 8. maaliskuuta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Kalajokilaaksossa sulun vaikutukset jäävät alunperin arvioitua pienemmiksi, koska ne eivät tämän hetken tietojen perusteella vaikuta esimerkiksi koulujen lähiopetukseen ja alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan nykyiseen tilanteeseen.

Syynä ovat maakunnalliset poikkeusoloihin liittyvät linjaukset, joista Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kertoivat keskiviikkona. Merkittävimmät kiristykset nykyisiin rajoituksiin koskevat kokoontumisia.

Tartuntataudeista vastaava aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola kertoi, että yleisten kokoontumisten osanottajamäärää rajoitetaan kuuteen henkilöön sekä sisä- että ulkotiloissa. Tämä koskee yleisiä kokouksia sekä yleisötilaisuuksia.

Lisäksi yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi kuuteen henkilöön, kun aikaisempi suositus on ollut kymmenen henkilöä.

Nuoriin kohdistuvat rajoitukset eivät kuitenkaan kiristy Pohjois-Pohjanmaalla kouluelämässä ja ryhmäharrastuksissa. Pohjois-Pohjanmaa on epidemian kiihtymisvaiheessa. Pääministeri Sanna Marin totesi viime viikon tiedotustilaisuudessa, että sulkutilan aikana kaikilla viruksen kiihtymis- ja leviämisalueilla on syytä siirtyä etäopetukseen toisen asteen oppilaitoksissa sekä peruskoulun yläluokilla ja yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta on syytä keskeyttää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kuitenkin totesi, että sairaanhoitopiirin alueella ei ole tällä hetkellä epidemiologista perustelua siirtää toisen asteen opetusta etäopetukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön sairaanhoitopiireille ja kunnille antaman ohjeistuksen mukaan etäopetukseen tulee siirtyä terveysviranomaisen tekemän epidemiologisen arvion perusteella silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

Koulut jatkavat lähiopetuksessa lukuun ottamatta ammattikorkeakouluja ja yliopistoja, jotka jatkavat etäopetuksessa. Koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen totesi, että peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opetus voidaan järjestää lähiopetuksena turvavälit ja maskisuositukset huomioiden.

Myös alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voi jatkua, jos siinä pystytään huomioimaan ohjeet siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Sen sijaan 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pysyy keskeytettynä.

Kalajokilaakson kunnat päivittivät tältä pohjalta omia rajoituksiaan. Pääsääntöisesti rajoitukset pysyivät ennallaan.

Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä kokoontui torstaina ja totesi, että peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaisten suositusten mukaan kaupungissa ei ole tällä hetkellä tarvetta kiristää rajoituksia. Ylivieskan yläkoulu ja lukio jatkavat hiihtolomaviikon jälkeen lähiopetuksessa. Uimahalli ja kirjasto pysyvät auki rajoitetusti.

Alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta saa jatkua alueellisen koronakoordinaatiotyöryhmän ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti. 18-vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pysyy keskeytyksissä.

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto kertoo, että päätös ei vaatinut tässä tilanteessa isompaa pohdintaa rajoitusten muuttamisesta.

– Halusimme rauhassa odottaa, mitä aluehallintovirasto ja sairaanhoitopiirin koordinaatioryhmä ohjeistavat. Kuuntelimme vähän myös sitä, mitä muut kaupungit ovat päättäneet. Tätä samaa linjaa tuntuvat meidän alueellamme muutkin noudattavan, Sorvisto summaa.

Hän jatkaa, että kaupunki seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä myös ensi viikolla, joka on koululaisten hiihtolomaviikko.

– Olemme valmiina tekemään päätöksiä, jos tarvetta on. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran hiihtoloman jälkeen 15. maaliskuuta, mikäli äkkiseltään ei pidä kokoontua ennen sitä, Maria Sorvisto lisää.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu ennätti jo viime viikolla päättää kolmen viikon etäopetusjaksosta hiihtoloman jälkeen. Aluehallintoviraston ja koronakoordinaatioryhmän keskiviikkona antamat suositukset kuitenkin saivat Jedun johtoryhmän pyörtämään päätöksen torstaina.

– Muutimme sitä. Koska lähiopetukseen siirtyminen on mahdollista, jatkamme lähiopetuksessa talvilomaviikon jälkeen, kommentoi kuntayhtymän johtaja Keijo Makkonen.

InfektiolääkäriTeija Puhto totesi tiedotustilaisuudessa, että nyt pitäisi pystyä rajoittamaan aikuisia. Aikaisemmin tehdyt lievennykset lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskeviin suosituksiin tai toisen asteen palaaminen lähiopetukseen eivät ole vaikuttaneet tartuntoihin, eikä tartuntoja oltaisi tähän mennessä pystytty näillä suosituksilla estämään.

Tartuntojen vähenemiseen vaikuttaisivat hänen mukaansa aikuisten harrastamisen ja liikkumisen vähentäminen, yksityistilaisuuksien välttäminen sekä työpaikkojen maski- ja turvavälikäytäntöjen noudattaminen.

– Eduskunnan käsittelyssä oleva ravintolasulku vaikuttanee merkittävästi tilanteeseen, sanoi Puhto ja kannusti ihmisiä vielä jaksamaan rajoitusten kanssa elämistä muutaman kuukauden ajan.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen suositteli alueen asukkaita viettämään hiihtolomaa lähipiirin kanssa ulkoillen.