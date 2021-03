Nivalan kaupungin johtoryhmä päivitti koronarajoituksien linjauksia – Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan kuuteen, yksityistilaisuuksien osalta suositellaan samaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan kaupungin johtoryhmä päivitti koronarajoituksiaan torstaina. Edellisen kerran johtoryhmä teki muutoksia rajoituksiin viime viikolla.

Niin ulkona kuin sisällä tapahtuvien yleisötilaisuuksien osalta osallistujamäärä rajataan uusien linjauksien mukaisesti kuuteen henkilöön aiemman kymmenen sijaan. Myös yksityistilaisuuksien osalta kuuden henkilön rajoitusta suositellaan.

Edellisviikolla kaupunki ilmoitti avaavansa Pajalan järjestötilan ja kirjaston alakerran kokoustilan kokouskäyttöä varten. Myös näissä tiloissa sallittu osallistujamäärä on pudotettu kymmenestä kuuteen. Juttutuvan ja Rokkituvan käyttöön ei tullut muutoksia sitten viime ohjeiden.

Toisen asteen opiskelijat ja perusopetus jatkavat lähiopetuksessa. Kevään yhteishakua perusopetuksen jälkeiseen opetukseen on pidennetty 7. huhtikuuta asti.

Alle 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta jatkuu edelleen. Uusimpien linjauksien mukaan Kyösti Kallion koulun sali aukeaa alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnalle, mutta Niva-Kaijan koulun sali pysyy edelleen kiinni.

Johtoryhmä suosittelee täysi-ikäisten ryhmäharrastustoiminnan keskeytyksen jatkamista Nivalassa.

Kaupungin johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran käsittelemään koronarajoituksia maanantaina 15. maaliskuuta.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on aiemmin todennut, että epidemia on alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on jossain määrin kasvanut, mutta tartuntojen jäljitys toimii hyvin ja tartuntalähteet pystytään edelleen pääasiassa selvittämään.