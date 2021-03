Henkilöstövuokrausyritys on yhä useamman työnantaja – Palvelut ulkoistamalla yritys voi keskittyä ydintoimintaansa

Asiakkuuspäällikkö Sanna Laitala (oik.), HR-harjoittelija Anna-Mari Mäkikangas ja Irene Salmela kertovat, että Go On yhtiöt ovat toimineet alueella vuodesta 2016 lähtien. Toimihenkilöidemme kokemus alalta on kuitenkin pidempi. Useammalla alalta on kokemusta jo yli 13 vuotta, Laitala sanoo.

Tuovi Pulkkanen