Vain Ylivieska ja Kalajoki plussalla – Valtaosa alueen kunnista jatkaa kutistuvan asukasluvun tiellä. Syntyvyyden väheneminen näkyy.

Tilastokeskuksen ennakkotiedot Kala- ja Pyhäjokilaakson viime vuoden lopun väestömääristä jatkavat tutuksi tulleella tiellä.

Ylivieska ja Kalajoki ovat ainoat paikkakunnat, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan asukaslukuaan. Alavieska pysyi edellisvuoden lopun lukemissa ja kaikilla muilla asukasluvun käyrä jatkaa matkaansa alaspäin.

Ylivieskassa oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 15 307 asukasta, mikä oli 52 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kalajoen asukasluku oli kasvanut edellisvuoteen verrattuna 43:lla ja oli vuodenvaihteessa 12 416.

Alavieskan väkiluvussa tapahtui vain yhden asukkaan muutos. Muilla kunnilla miinustaminen jatkui – osalla hyvinkin merkittävillä luvuilla.

Oulainen, Nivala ja Haapajärvi olivat niitä kaupunkeja, joiden väkimäärä väheni reippaasti päälle sadalla asukkaalla.

Maria Sorvisto uskoo, että palveluihin panostaminen edesauttaa kaupungin kasvua tulevaisuudessa.

Yksi merkittävä tekijä alueen väkilukukehityksessä on luonnollinen väestönlisäys eli syntyvyyden ja kuolleisuuden välinen erotus, joka on useimmilla paikkakunnilla kääntynyt miinusmerkkiseksi. Syntyvyyslukemat ovat takavuosina pitäneet monen kunnan väestökehityksen kasvusuunnassa, mutta tilanne on heikentynyt.

Ylivieskassa syntyvyyden kautta tuleva väestönlisäys on ollut edelleen suurempaa kuin muuttovoitto, vaikka asukasluvun lisäyksessä on mukana molempia. Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto huomauttaa, että syntyneiden enemmyys on ollut perinteisestikin vahvaa Ylivieskassa.

– Meillä ovat aina olleet vahvat syntyneet ikäluokat, mikä lienee Suomen mittakaavassa nykyisin aika poikkeuksellista. Näillä seuduilla monissa kunnissa on vastaava tilanne, vaikka kokonaisväkimäärän kehitys saattaakin olla negatiivista, Sorvisto summaa.

Toisen suunnan esimerkistä käy Sievi, jossa väkimäärä on pitkään ollut laskussa. Viime vuoden lopussa Sievissä asui 4 830 ihmistä, mikä on 80 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala sanoo, että syntyvyyden vähentymisellä on iso merkitys Sievin luvuissa.

– Kokonaisuuteen vaikuttavat samat trendit kuin koko Suomen maassa. Väkeä pakkautuu kasvukeskuksiin, mutta meillä kunnan väkilukuun vaikuttaa todella paljon myös se, että syntyvyys on matalalla tasolla. Meillä on parhaimmillaan syntynyt yli sadan lapsen ikäluokkia ja viime vuonna syntyi 47 lasta. Joka neljäs sieviläinen on alle 16-vuotias. Kun syksyisin lähtee opiskelemaan iso joukko nuoria, niin sillä on huomattava merkitys, jos syntyviä lapsia ei tule tilalle yhtä paljon kuin aiemmin.

– Toivomme, että syntyvien lasten ikäluokka voisi olla vähän nykyistä suurempi. Se toisi helpotusta esimerkiksi kouluverkkotarkasteluun. Meillä koulurakennukset ovat niin hyvässä kunnossa, että ei ole sellaista tilannetta, jossa esimerkiksi joku koulu olisi lakkautettavien listalla heikon kuntonsa vuoksi. Infra on valmiina. Nyt vain pitäisi saada ikäluokat pysymään kohtuullisen kokoisina, Rami Rauhala kiteyttää.

Ylivieskan asukasluvun kehitys on jatkunut pitkään kasvusuunnassa. Viime vuosikymmenellä vain vuosi 2018 teki poikkeuksen jatkuvan kasvun käyrään. Maria Sorvistolla on selkeä selitys positiiviselle suuntaukselle.

– Ylivieskassa on vetovoimaa ja pitovoimaa. Vetovoimaa luovat palvelut. Meillä on lähellä kaikki, mitä tarvitsee ja lisäksi hyvät liikenneyhteydet. Lähellä olevien palvelujen tärkeys on vain korostunut korona-aikana. Kun rupeaa miettimään, mitä Ylivieskasta puuttuu, niin aika hankala sitä on äkkiä nimetä, jos ajatellaan päivittäispalveluja ja kaupan asioita, Sorvisto huomauttaa.

Samalla hän muistuttaa myös siitä, että koko alueen kehitys vaikuttaa Ylivieskan tilanteeseen.

– Iso kilpailu käydään eri alueiden kesken, kuten vaikkapa meidän alueemme ja isojen kaupunkiseutujen kesken. Lopulta kaikkien menestyksen ratkaisee se, miten koko alue voi ja menestyy. Ylivieskassa on jossain määrin kyse myös samantyyppisestä kaupungistumisen ilmiöstä kuin isoilla kaupunkiseuduilla omalla alueellaan.