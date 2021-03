Ylivieskan Taanilan kaavamuutos valtuuston hyväksyttäväksi – Risteyksen viereen on varattu tila laajalle kaupallisten palvelujen alueelle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

YLIVIESKA

Ylivieskan kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi viime kesänä aloitetun keskustan osayleiskaavan muutoksen, joka koskee Ouluntien ja Kalajoen risteyksen läheisyydessä sijaitsevaa Taanilan aluetta.

Uuden Taanilan koulun ympäristössä on paljon rakentamatonta peltoa, jonne on kaavassa suunniteltu muun muassa liike-elämän rakentamista sekä pientaloalueita.

Kalajoentien varsi on varattu palvelujen, hallinnon ja kaupan alueeksi, josta osaan myös asuinrakentaminen on sallittua. Ouluntien ja Kalajoentien risteykseen on varattu laajahko kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Ylivieskan kaupunginvaltuusto hyväksyi viime kokouksessaan tähän liittyvän aluekehityssopimuksen kaupungin ja WasaGroup Oy:n välillä. Alueelle on mahdollista rakentaa 25 000 neliön suuruinen erikoiskaupan suuryksikkö, jonka toteuttamisen käytännön työstä vastaa WasaGroup. Erikoiskaupan suuryksikkö merkitsee sitä, että paikalle voidaan sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi rauta- ja rakennustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan tai veneiden ja moottoriajoneuvojen kauppaa.

Osayleiskaavassa Savelantien varteen on varattu pientalovaltaisia asuntoalueita. Savelantien varressa sijaitsee yksi suojelumerkinnällä osoitettu kohde, joka on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas Siltalan seurahuone.

Kaavaehdotukseen tuli kaksi muistutusta.