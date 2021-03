Päätoimittaja Seppo Kankaan mielestä etätyöhön siirtyminen ei ole sujunut täysin kivuttomasti: Oppi talteen etätyön koelaboratoriosta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomalainen yhteiskunta otti uskomattoman nopean ja kivuttoman loikan etätyöhön vuosi sitten keväällä. Näin meille on kerrottu, ja moni on sen myös itse kokenut.

Nyt tätä ihanuutta on jatkunut vuoden päivät. Suurista ongelmista ei edelleenkään ole raportoitu. Yhteiskunta rullaa miltei entisellään, työt tulevat tehdyiksi ja kansantalouskin näyttää selviävän ennustettua vähemmin vaurioin.

On tietysti suuria alakohtaisia vaihteluja. Muutamat toimialat – tapahtuma-, kulttuuri- ja ravintola-alat sekä urheilu näkyvimpinä – ovat joutuneet rajuun pyörteeseen, josta kaikki eivät jaloilleen nouse. Ainakaan ilman merkittävää yhteiskunnan tukea.

Keskustelut työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa paljastavat, ettei kaikki ole niin ruusuista kuin päältä katsoen näyttää. Osa työväestä sinnittelee etätöissä kipurajoilla, sekä fyysisesti että psyykkisesti.

Toimistotyöhön täysin soveltumattomat olosuhteet kotona voivat vielä poikia pahojakin sairastumisen kierteitä. Istumatyön tyyppivaivat ovat lisääntyneet vastaanotoilla. Pahimmillaan niistä tulee pitkällinen riesa.

Myös psyykkinen oireilu on kasvamaan päin. Eristys ja yksinäinen puurtaminen ilman työkavereiden luontevaa tukea rasittaa mieltä eri ihmisillä eri tavoin. Seuraukset siitä näkyvät viiveellä ja voivat olla raskaita.

Etätyö on myös koko perheen asia. Tietoja on tihkunut lisääntyneistä perheongelmista. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat harrastusrajoitteet eivät ainakaan helpota tilannetta.

Etätyöloikka on eräänlainen pakon sanelema koelaboratorio siitä, mitä kaikkia puolia etätyöyhteiskuntaan siirryttäessä pitää ottaa huomioon ja mihin pitää varautua. Nyt varautumisaikaa ei annettu, mutta opiksi on syytä ottaa.

Tämä aika tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkia etätyöyhteiskunnan vaatimuksia sen kaikilta kanteilta.

Työturvallisuuslaki on yllättävän ajantasainen. Se ei erottele, missä töitä tehdään, vaan työnantajan velvollisuudet ovat voimassa joka paikassa.

Työ ei saa sairastuttaa ketään. Se on lain ydin, jota ei työntekijän sijaintipaikka muuta mihinkään. Tätä tuskin on kovinkaan monissa yrityksissä syvällisesti ajateltu saati toimittu sen mukaan.

On liian helppo johtopäätös todeta, että yhteiskunta on valmis etätyöhön. Ei riitä alkuunkaan, että tietoliikenneyhteydet pelaavat tai että on pelit ja vehkeet, ohjelmistot ja työkalut kunnossa. Ne eivät muodosta puoltakaan etätyön kokonaisuudesta.

Etätyönkin tekee ihminen, joka on sitä tehokkaampi, mitä paremmin hän voi.