Ylivieskaan perustetaan hyvinvointijohtajan virka ja liikuntajohtajan virka lopetetaan – Uusi hyvinvointilautakunta korvaa liikunnan ja kulttuurin lautakunnat

Ylivieskan kaupungin uusi hyvinvoinnin toimiala aloittaa kesäkuun alussa ja se yhdistää nykyiset liikunnan ja kulttuurin palvelut.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina käytännön virkajärjestelyistä. Ylivieskaan perustetaan uusi hyvinvointijohtajan virka ja liikuntajohtajan virka lopetetaan. Lisäksi nykyinen toimistosihteerin toimi lakkautetaan, kun sen toimenhaltija jää eläkkeelle ja liikuntapalveluihin perustetaan lähiesimieheksi liikuntapäällikön toimi.

Kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa, että Ylivieskan kaupungin organisaatioon muodostuu uusi hyvinvoinnin toimiala. Asiaa valmistellut työryhmä esittää, että kesäkuussa aloittavaa uutta toimialaa johtaa hyvinvointijohtaja. Uusi, perustettava virka tulee keväällä avoimeen hakuun ja hyvinvointijohtajan esimiehenä on kaupunginjohtaja.

Samalla perustetaan yhdeksänjäseninen hyvinvointilautakunta, jonka esittelijänä on hyvinvointijohtaja. Liikuntalautakunta ja kirjasto- ja kulttuurilautakunta lopetetaan.

Suunnitelman mukaan hyvinvoinnin toimialalla on neljä tulosaluetta: kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut ja kuntalaispalvelut.

Kulttuuripalvelujen tulosaluejohtaja on kulttuurijohtaja, kirjastopalvelujen tulosaluejohtaja on kirjastojohtaja ja liikunta- sekä kuntalaispalvelujen tulosaluejohtaja on hyvinvointijohtaja.