Alpo Ohtamaa valtakunnallisen Suomen Paikallismediat Oy:n myyntijohtajaksi – "Intohimonani on paikallisuus ja paikallislehdet"



Paikallislehtien yhteinen valtakunnallinen myyntiorganisaatio Suomen Paikallismediat Oy on kutsunut myyntijohtajakseen yrittäjä Alpo Ohtamaan Kalajoelta, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus paikallislehdistä ja mediamyynnistä. Syksyllä SPM Oy:n myyntijohtajaksi valittu Ville Mäkelä on jättäytynyt sivuun myyntijohtajan työstä perhesyiden vuoksi.