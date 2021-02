Kalajoella keskiviikkona todetut neljä uutta koronatapausta liittyvät aiempaan ketjuun, sairastuneet olleet valmiiksi karanteenissa – Abiturienteille suositellaan omaehtoista karanteenia kaksi viikkoa ennen yo-kirjoituksia

Kalajoella keskiviikkona todetut neljä uutta koronatapausta liittyvät edelleen viikon 5 ketjuun. Henkilöt ovat olleet jo altistuskaranteenissa eikä tapausten johdosta ole syntynyt uusia altistumisia.

Kalajoen valmiusryhmä päätti jatkaa koronarajoituksia ennallaan maaliskuun loppuun saakka. Koronatartuntojen määrä koko maassa on lisääntynyt ja uusia keskittymiä on todettu eri puolilla maata. Nyt nousevan aallon voimaa selittää virusmuunnos, joka tarttuu herkemmin kuin vanha viruskanta. Siksi valmiusryhmän mielestä ei ole perusteltua väljentää rajoituksia. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä on päättänyt jatkaa voimassa olevia rajoituksia 31.3.2021 saakka. Tilannetta seurataan Kalajoella viikoittain.

Abiturienteille suositellaan omaehtoiseen karanteeniin asettumista sekä sosiaalisten kontaktien välttämistä kaksi viikkoa ennen ylioppilaskirjoitusten alkamista. Koronatilanteen salliessa vanhojenpäivät ja penkkarit järjestetään viimeisellä kouluviikolla eli viikolla 22.