Laputusta, Unelmien kirjasto -kyselyä, asiakasraatia ja työpajoja tarjolla – Ylivieskalaiset mukaan suunnittelemaan unelmien kirjastoa



Ylivieskan kaupunginkirjastossa asiakkaat ovat voineet liimailla viime päivien ympäriinsä aikana punaisia, keltaisia ja vihreitä huomiolappusia, joilla on voinut kertoa, mikä on hyvä, mikä menettelee ja mistä ei pidä. Tämän lisäksi asiakkaat voivat helmikuun aikana netissä vastailla kyselyyn, millainen on unelmien kirjasto.