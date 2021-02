Matti Asikainen Kanteleen Voiman ja NordFuelin toimitusjohtajaksi – Biojalostamon teknologiatoimittaja ollaan valitsemassa maaliskuussa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kanteleen Voiman ja NordFuelin uutena toimitusjohtajana alittaa huhtikuun alussa Matti Asikainen.

Asikainen siirtyy tehtävään David Brown Santasalo Finland Oy:stä, missä hänellä on ollut pitkä ura muun muassa maajohtajana ja Eurooppa-divisioonan jälkimarkkinajohtajana. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä Winwind Oy:ssä.

Nimitysuutisen yhteydessä Kanteleen Voima tiedottaa, että NordFuel-projektin suunnittelutyö etenee suunnitelmien mukaan. Teknologiatoimittajan valintaprosessi on loppusuoralla ja valinta on tarkoitus tehdä maaliskuussa. Tämän jälkeen NordFuelilla on edellytykset käynnistää projektin suunnitteluvaihe yhdessä teknologiatoimittajan sekä biojalostamon pääsuunnittelijan kanssa.

Haapaveden projekti saavutti viime vuonna kaksi merkittävää merkkipaalua: työ- ja elinkeinoministeriö myönsi biojalostamolle 24,5 miljoonan euron investointituen ja aluehallintovirasto myönsi heinäkuussa ympäristöluvan.

Yhtiöiden nykyinen toimitusjohtaja Andreas Rasmus keskittyy päätyöhönsä Katternö Groupin tuotantojohtajana. Hän jatkaa myös NordFuelin hallituksen jäsenenä. Kanteleen Voiman hallituksen puheenjohtaja Roger Holm toteaa, että projektin intensiteetti on nyt nousuvaiheessa ja tarvitsee täysiaikaisen toimitusjohtajan.

– Kanteleen Voima ja NordFuel tarjoavat erinomaisen näköalapaikan toisen sukupolven liikennebiopolttoaineiden parissa sekä murroksessa olevalla energiatoimialalla. Odotan innolla päästä tutustumaan ammattitaitoiseen henkilöstöömme ja yhteistyökumppaneihimme sekä NordFuel-projektin eteenpäin viemistä heidän kanssaan. Mahtava haaste, joka hoidetaan porukalla maaliin! kommentoi tuleva toimitusjohtaja Matti Asikainen.