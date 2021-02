Keijo Nivala julkaisi sävellyksistään nuottivihkon – Julkaisun teemana on sävelmiä elämään ja elämästä



Ylivieskalainen Keijo Nivala on julkaisut omakustanteisen 64-sivuisen värillisen ja kuvallisen nuottivihkon elämänsä eri vaiheissa syntyneistä sävellyksistä ja sanoituksista. Julkaisussa on yhteensä 36 sävellystä, joista 22 on myös sanoitettu.