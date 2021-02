Katja Hänninen Eduskunnasta-kolumnissaan: Lapsistrategialla ryhtiä lapsen oikeuksien edistämiseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Helsingin Koskelassa päättyi viime joulukuussa lapsen elämä tavalla, johon on vaikea löytää mitään sanoja. Tämä hirvittävä tapaus on nostanut keskustelun siitä, miten lapsi voi Suomen kaltaisessa valtiossa tippua kaikkien turvaverkkojen läpi.

Tämän vuoksi haluan nostaa esiin tällä viikolla julkaistavan kansallisen lapsistrategian. Sen tarkoituksena on luoda aidosti lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsen oikeudet ja asema on vakiinnutettava ja lasten on saatava tietoa oikeuksistaan. Lisäksi strategialla halutaan turvata haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema ja tunnistaa heidän tarpeensa paremmin.

Lapsistrategia pyrkii vastaamaan siihen huoleen, että lapsipolitiikka on monesti hajanaista. Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten yhteistyö ei aina toimi saumattomasti. Tämä on yksi syy, miksi osa lapsista tippuu kaikkien turvaverkkojen läpi. Koskelan tapaus osoittaa meille kipeästi, mitä tämä pahimmillaan voi tarkoittaa.

Lapsistrategiassa lähdetäänkin siitä, että Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden toteuttamiseksi ei riitä, että valtaosalla lapsista menee hyvin. Tämä on yksi syy, miksi me vasemmistolaiset poliitikot puhumme joka yhteydessä eriarvoistumisesta.

Lapsistrategia julkaistaan siinäkin mielessä otolliseen aikaan, että korona on kasvattanut kuilua lasten välillä. Toisilla menee hyvin, mutta toisilla ongelmat kasautuvat. Hyvinvointivaltiossa on lähdettävä kuitenkin siitä, että oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille lapsille.

Lapsiasiavaltuutettu on puhunut siitä, kuinka yhä vaikeammin oireilevia lapsia tulee lastensuojelulaitoksiin, kun psykiatrista osastohoitoa on purettu. Juuri tässä huomaamme sen, kuinka lastensuojeluun kohdistuu valtavia paineita, mistä se ei voi yksin selvitä. Lasten ongelmiin puuttuminen ei ole yksi lastensuojelun tehtävä, vaan siihen tarvitaan vahvempaa moniammatillista otetta ja meidän kaikkien parempaa vastuunkantoa. Myös tähän lapsistrategia antaa välineitä.

Sote-uudistus on valtava uudistus lasten kannalta. Lapsistrategiassa puututaan siihen, miten sirpaleinen järjestelmä meillä nyt on. Varsinkin useita eri palveluita tarvitsevat perheet jäävät liian helposti ilman apua. Tätä tilannetta sote-uudistus parantaa.

Nyt kuntavaalien alla on hyvä muistaa, että erityisesti lapset ovat riippuvaisia kuntien palveluista ja siitä, miten koronan jälkihoito kunnissa tulevalla valtuustokaudella hoidetaan. Meillä on paljon tutkimusnäyttöä siitä, kuinka 1990-luvun laman lapset eivät saaneet apua ongelmiinsa ajoissa ja seuraukset ovat sen mukaiset. Nyt on toimittava paremmin.

Katja Hänninen

Kansanedustaja (vas.)

Raahe