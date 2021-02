Kallio alkaa soittaa ikäihmisille rokotusaikoja – Ajanvarauksen ruuhkia on vaikea välttää, koska rokotemääriä ei voi ennakoida

Sähköinen ajanvaraus on toiminut hyvin. Se edellyttää kuitenkin vahvaa tunnistusta eli käytännössä asiakkaan omia pankkitunnuksia, joita ei kaikilla ikäihmisillä ole. Toisen henkilön tunnuksilla aikaa ei voi varata.

– Jos on epäilys, ettei esimerkiksi sairauden vuoksi voi ottaa rokotetta, siitä pitää keskustella oman lääkärin kanssa. Olemme miettineet, voisimmeko järjestää alkuviikkoon neuvontapuhelimen tätä varten, mutta siihen ei toistaiseksi ole resursseja, Margit Yli-Kotila kertoo.

Ajanvaraukseen on soittanut myös henkilöitä, jotka eivät ole päättäneet, ottavatko rokotuksen vai eivät. Se ei ole oikea paikka rokotukseen turvallisuuteen liittyville kysymyksille.

Osasyy ruuhkiin on myös se, että aikoja yrittävät varata sellaiset, jotka eivät vielä rokotusvuorossa.

– Ajanvarauksen haasteet eivät johdu yksittäisestä työntekijästä, ja on tärkeää myös turvata henkilöstömme työrauha, Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi huomauttaa.

Aikoja ovat jakaneet lähihoitajat, jotka hallitsevat Kallion tietojärjestelmät. Työ on ollut erittäin kuormittavaa, eikä sitä ole helpottanut se, että osa ajanvaraukseen jonottaneista purki turhautumistaan hyvinkin töykeästi.

Riskiryhmä 1 on varsin suuri, koska muun muassa diabetesta sairastavat kuuluvat siihen.

– Rokotusaikoja oli tarjolla niukasti, ja pystyimme irrottamaan ajanvaraukseen vain kaksi työntekijää. He ottivat vastaan puheluita minkä ehtivät ja kaikki varattavissa olevat ajat saatiin annettua, mutta moni jäi ilman rokotusaikaa, Margit Yli-Kotila pahoittelee.

– Paikalla on oltava ensiapuvalmius ja lääkäri, joten aivan käden käänteessä sitä ei voi järjestää, Margit Yli-Kotila sanoo.

Kallion suunnitelmissa on järjestää vielä jonakin lauantaina ylimääräinen rokotuspäivä, jos ja kun rokotteita riittää.

Koronarokotusten ajanvarausten ruuhkautuminen aiheutti palauteryöpyn peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa viime viikolla. Tilannetta pyritään parantamaan, mutta se on vaikeaa, koska viikoittain saadaan pieni rokotemäärä, joka vielä vaihteleekin.

Koronarokotukset Kalliossa

Jaossa on kolmea rokotetyyppiä, joista tällä hetkellä kahta jaetaan yli 80-vuotiaille asiakkaille ja yhtä alle 70-vuotiaiden riskiryhmä 1:lle. 70–80-vuotiaita aletaan rokottaa, kun yli 80-vuotiaat on rokotettu.

Kuntakohtaiset rokotusmäärät eroavat, koska rokotetun hoitohenkilöstön määrä on eri kunnissa erilainen. Kallion koronahoito on keskitetty Ylivieskaan. Muun hoitohenkilöstön rokotukset on keskeytetty.

Rokotusaikoja voivat puhelimitse keskiviikkona varata alle 70-vuotiaat riskiryhmään 1 kuuluvat. Torstaina varataan puhelimitse aikoja yli 80-vuotiaille, joille voi varata ajan myös sähköisesti.

Maaliskuun alusta alkaen Kalliosta otetaan yhteyttä ja tarjotaan rokotusaikaa niille yli 80-vuotiaille, joita ei vielä ole rokotettu.

Ajanvarauksessa ei oteta kantaa siihen, onko esimerkiksi sairauden vuoksi turvallista ottaa rokote. Se on syytä selvittää hoitavaltata lääkäriltä etukäteen.

Kaikki halukkaat rokotetaan. Rokotusjärjestyksestä ei tingitä.