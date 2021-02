– Yhteistyökumppaneiden projektit ja niiden yhteistyö alueemme yrittäjien kanssa on se juttu, miksi näin kannattaa toimia. Me emme odota tästä nopeasti tulevaa jättipottia, vaan pysyvää kasvua. Sopimuksemme on toistaiseksi voimassa oleva ja sen kumpikin osapuoli näkee yhteistyössä pitkän elinkaaren, Kiviniemi sanoo.

– Esimerkiksi Oulu Mining School on hyvin pitkällä kaivosalan korkeakoulu-opetuksen kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Yhteinen tavoitteemme on järjestää koulutusta Calliossa, mutta myydä sitä ulkomaille, Kiviniemi kertoo.

Erityisenä kehityskohteena osapuolet näkevät Pyhäsalmen kaivoksen alueen, jossa varsinainen maanalainen kaivostoiminta on päättymässä vuoden 2021 aikana. Kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos (+1400m) ja sisältää yli 100 km pitkän kaivostunneliverkoston, ja FEBAY näkee alueen kiinnostavana tunnelien ja muun maanalaisen rakentamisen testauksen alueena.

Finest Bay Area Development

FEBAY tiedottaa tekevänsä alueellisten ekosysteemien kehitystä sekä suunnittelee ja valmistelee Suomen ja Viron välisen, maailman pisimmän (103 km) vedenalaisen rautatietunnelin rakentamista. Yhtiöllä on ympäristövaikutusten arviointi käynnissä Suomessa (Finest Bay Area Development Oy, Environmental impact assessment programme (ymparisto.fi) ) ja vastaava prosessi käynnistymässä Virossa.

Tunneliprojektin budjetti on 15 miljardia euroa ja sen on arvioitu valmistuvan 2024 vuoden lopulla. Tunnelilinjan varrelle on suunniteltu neljä asemaa ja useampia tekosaaria. Hanke on yksityisesti rahoitettu.

FEBAY pyrkii kaikessa toiminnassaan YK:n kestävän tavoitteisiin. Tämä solmittu yhteistyö ja sen alle

syntyvät projektit tulevat näin ollen mittaamaan ja raportoimaan toimintaansa ja sen kehitystä

reaaliaikaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vasten