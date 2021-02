Vuoden ruokakasvattajan tunnustus jaetaan toista kertaa – Vielä ehtii vaikuttaa, linkki löytyy täältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ruokatieto Yhdistys ry jakaa Vuoden ruokakasvattaja -tunnustuksen henkilölle, yhteisölle, yritykselle tai yhdistykselle, joka on toiminut esimerkillisenä ruokakasvattajana vuoden 2020 poikkeusolojen aikana. Nyt toista kertaa jaettava Vuoden ruokakasvattaja -tunnustus on vuosittain jaettava kunnianosoitus.

Ruokatieto kertoo tiedotteessaan, että ruokakasvatuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään ruuan reittiä pellolta pöytään, tutustua erilaisiin ruokailmiöihin ja -kulttuureihin sekä kasvattaa terveellisiin ja kestäviin ruokavalintoihin.

– Ruokakasvatuksen tavoitteena on, että kiinnostumme oppimaan ajantasaista tietoa ruokailusta, ruuan vaikutuksista ja pystymme tekemään tietoisia ruokavalintoja. Ruokatieto ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden ruokakasvattajaksi.

Vuoden ruokakasvattaja 2021 -valintamenettelyssä palkinnon saajan valitsee asiantuntijoista ja ruoka-alan vaikuttajista koottu raati, joka edustaa koko ruokaketjua pellolta pöytään.

– Vuoden ruokakasvattaja voi olla henkilö, yhteisö, yritys tai yhdistys, joka toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja intohimoisesti ruokakasvatuksen parissa. Vuoden ruokakasvattaja on oivaltava alan huippuosaaja. Tunnustus myönnetään toimijalle, joka on kehittänyt ruokakasvatusta tai siihen liittyvää osa-aluetta aktiivisesti myös vuoden 2020 poikkeusolojen aikana. Tunnustuksen saaja on edistänyt kohderyhmänsä kykyä sopeutua, joustaa ja toimia kestävästi muuttuneissa olosuhteissa.

– Esityksen Vuoden ruokakasvattajaksi voi tehdä sekä yksityinen henkilö että yritys, yhteisö, koulu, muu työyhteisö tai työnantaja. Vuoden ruokakasvattaja -ehdotuksen voi jättää lomakkeella 28.2.2021 mennessä, Ruokatieto taustoittaa.