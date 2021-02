Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Soiten alueella on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät Skellefteån tartuntaketjuun.

Skellefteån ketjusta on Soiten alueelle tullut 15 tartuntaa ja kahdeksan jatkotartuntaa eli yhteensä 23 tartuntaa. Tähän mennessä näistä yhdeksän on varmistunut koronaviruksen brittimuunnostartunnoiksi.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

14 vuorokauden aikana Soitessa on todettu yhteensä 19 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuus on tällä hetkellä 24. Koronavirustartuntoja on pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä 203.

Ikäihmisten koronavirusrokotukset etenevät Soiten alueella. Ajanvaraus koronarokotuksiin yli 80-vuotiaille kotona-asuville ikäihmisille sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuville omaishoitajille ja muille yli 70-vuotiaille avataan jälleen ensi viikon tiistaina 23. helmikuuta kello 12. Ajanvaraus avataan joka tiistai klo 12 niin kauan kuin rokotteita riittää. Ajan koronarokotukseen voi varata joko sähköisesti Omahoito-palvelusta osoitteesta https://soite.terveytesi.fi tai puhelimitse numerosta 06 828 7488.

Soite pyytää läheisiä huolehtimaan, että iäkkäät sukulaiset saavat rokoteajan ja pääsevät rokotuspisteelle.

Rokotusten etenemistä alueella voi seurata Soiten koronarokotemittarista, joka päivittyy maanantai-iltapäivisin osoitteessa: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/.