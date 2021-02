Ylivieskassa latu- ja luistelubaana on tehty hiihdettäväksi, eikä käveltäväksi – Fättärillä eli läskipyörällä saa latubaanallakin painella



Kalajokilaakson tekstaripalstalla on ilmennyt – ellei nyt ihan laturaivoa, niin -tuohtumusta kuitenkin, että Ylivieskan Kekan ladulla on taaperrettu jalkaisin ja koirienkin kanssa. Jalanjäljitetty latupätkä ulottuu Kelotien päästä Alpuumintielle, jossa on tiivis asutusalue ympärillä.