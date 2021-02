Päätoimittajalta: Tulossa tuuliset vaalit

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kuntavaalien ykkösaiheeksi Kala- ja Pyhäjokilaaksossa on vahvasti ehdolla tuulivoima. Se onkin oikein sopiva paikallispolitikoinnin aihe, koska se kuuluu kunnallisen päätösvallan piiriin ja oikeasti koskettaa kunnan asukkaita.

Paljon parempi se on kuin pakolaispolitiikka tai EU-tukipaketti, joihin kuntapäättäjien vaikutusvalta yltää perin rajallisesti.

Aiheen tärkeyden juuri näillä seuduilla voi helposti tunnistaa myös katsomalla netistä karttaa, johon on merkitty jo toiminnassa olevat tuulivoimapuistot sekä vireillä olevat rakentamishankkeet. Aikamoinen tihentymä osuu juuri tälle alueella painottuen luonnollisesti rannikolle.

Pikainen laskutoimitus kertoo, että kahden jokilaakson 12 kunnassa on kaikkiaan 40 aluetta, joille isompia ja pienempiä tuulivoimapuistoja on rakennettu tai suunnitellaan. Kyllä asiasta sietääkin kuntavaaleissa puhua.

Karttaa katsomalla herää ajatus myös siitä, että tuulivoiman keskittymän vaikutuksia olisi tarkasteltava myös yksittäisiä kuntia laajemmin silmin. Pohjois-Pohjanmaan Liitossa tätä työtä tehdäänkin TUULI-hankkeessa. Tuntuu vain, että hanke on jo valmiiksi myöhässä.

Politiikan populisteja syytetään siitä, että he tarjoavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Joskus käy toisinpäin: monimutkaisilta näyttävät asiat ovat lopulta hyvinkin yksinkertaisia.

Tuulivoiman kuntakeskustelussa pakkaa käymään juuri näin. Puuroja ja vellejä sekoitellaan suloisesti ja höystetään milloin milläkin faktalla. Käyttökelpoisia molempien kantojen tueksi löytyy pilvin pimein.

Kuntapäättäjän näkökulmasta tuulivoimassa on kyse vain vähän kärjistäen kahdesta näkökulmasta: kumpi painaa vaakakupissa enemmän, kunnalle kertyvät verotulot vai tuulivoimasta kunnalle ja sen asukkaille aiheutuvat haitat.

Verotulokertymät ovat huomattavat. Se on kiistaton tosiasia. Enimmillään puhutaan seitsennumeroisista luvuista – joka vuosi useamman vuosikymmenen ajan.

Haittoja ei ole yhtä helppoa muuttaa euroiksi, mutta ei niitä voi olankohautuksella sivuuttaakaan. Ne pitää todentaa ja suhteuttaa hyötyyn. Ei kai se sen vaikeampaa ole.

On vielä yksi näkökulma, josta puhutaan vähemmän. Se on oikeus lailliseen elinkeinoon ja omaisuutensa hyödyntämiseen. Jos jokin liiketoiminta kunnallisella päätöksellä kielletään, on lupa vaatia vähintään lakeihin nojaavia perusteluja.

Muuten päätösvalta muuttuu mielivallaksi.

Seppo Kangas

seppo.kangas@kpk.fi