Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin mukaan Ruotsin Skellefteåsta, Northvoltin akkutehtaan työmaalta peräisin olevia tartuntoja on todettu Suomessa nyt 35. Näihin tapauksiin liittyviä jatkotartuntoja on käynyt ilmi 7.

Tapauksista viidellätoista on todettu brittityyppistä, herkemmin tarttuvaa muunnosvirusta. Suurin osa muunnosvirustapauksista, seitsemän kappaletta on Keski-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaalla todettuja tapauksia on neljä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila kertoo, että suomalaisyritykset ovat keskeyttäneet työntekijöiden lähettämisen Northvoltin työmaalle.

Taskilan Ruotsin viranomaisilta saaneiden tietojen mukaan Northvoltillakin on nyt linjaus, että uusia työntekijöitä ei pariin viikkoon päästetä alueelle.

Taskila toteaa olevansa tyytyväinen siihen, että tartuntatilanne on ainakin tähän mennessä osoittautunut pelättyä rauhallisemmaksi.

– Ilmeisesti pääsimme viikko sitten aika hyvin tartuntojen jäljille ja saimme Ruotsista palanneet työntekijät nopeasti kiinni. Siksi ei ainakaan toistaiseksi ole tullut tietoa laajoista tartuntaryppäistä.

Jatkotartunnat ovatkin syntyneet pääosin perheiden sisällä.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että joillakin taudin itämisaika on pidempi kuin keskimääräinen viidestä kuuteen vuorokautta. Siksi karanteenin pituus on 14 vuorokautta.

Northvoltilla töissä olleet ovat Taskilan mukaan kertoneet varsin hankalista olosuhteista.

– Testejä on kyllä tehty, mutta testausolosuhteet ovat jo yksistään vaarantaneet koronaturvallisuuden: pienet tilat, paljon väkeä, ei maskeja, ei turvavälejä. Kaiken kaikkiaan siellä on ollut myös paljon ulkomaalaisia työntekijöitä ja suhtautuminen koronaan hyvin erilainen kuin meillä Suomessa. Työntekijöiden kertomukset eivät ole olleet kaunista kuunneltavaa.

Northvoltilla työskennelleet suomalaisyritykset ovat kuitenkin toimineet Taskilan mukaan vastuullisesti.

