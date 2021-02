Palkansaajan ääni kuuluviin valtuustoissa – Pron aluejohtokunta patistelee lukijoiden palstalla pienipalkkaisia äänestämään ja asettumaan ehdolle kuntavaaleissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kunnissa on totuttu haasteisiin taloudessa ja sen myötä on tehty sopeutustoimia, joidenka kohteena ovat useimmiten olleet pienipalkkaiset työntekijät ja haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset, nuoret ja vanhukset. Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät myös palveluiden saatavuudessa, joilla on myös merkitystä kunnan imagoon.

Kuntien palveluiden käyttäjinä on iso joukko pienipalkkaisia työntekijöitä, joiden tarpeet on kunnallisessa päätöksenteossa otettava huomioon.

Tulevat kuntavaalit ovat kuntien tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeät. Sote-uudistus voimaantullessaan seuraavan valtuustokauden aikana vie ison osan kuntien velvoitteista, mutta myös tuloista. Jäljelle jäävät velvoitteet eivät käytettävissä oleviin tuloihin nähden ole ehkä juurikaan helpottamassa tilannetta nykyiseen verrattuna.

Aluejohtokunnan mielestä varsinkin pienipalkkaisen on käytettävä ääntänsä tulevissa kuntavaaleissa ja yhä useamman myöskin asetuttava ehdolle. Vain siten voimme olla varmoja, että palkansaajan ääni kuuluu kunnallisessa päätöksenteossa.

Kauko Niemi

Jari Lönn

Ammattiliitto Pron

Pohjanmaan Aluejohtokunta