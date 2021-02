Ystävänpäivän uusintajulkaisu: Koulupsykologi Heikki Takkunen kertoo, ettei ystäväbänksit ole katastrofi, vaan haastava oppimistilanne

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tämä ystävänpäivän merkeissä tehty juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Kalajokilaaksossa 12.2.2019.

Näin ystävänpäivänä pureudumme ystäväbänkseihin eli ystävyyden välirikkoon. Ystäväbänksejä voi tulla ihan kaiken ikäisille, mutta nuoret kokevat nämä tilanteet erityisen dramaattisina ja kipeinä tunnekuohuina. Clas-Olav Slotte

Kalajaska päätti hakeutua Ylivieskan Jokirannan koulun, lukion sekä Koulutuskeskus Jedun koulupsykologi Heikki Takkusen juttusille, jonka kanssa määriteltiin ensin ystävyyden ja kaveruuden rajat.

– Kavereiden kanssa hengaillaan ja touhutaan harrastuksissa, mutta ystävän odottaa olevan kaveria luotettavampi, jonka kanssa voi jakaa arimmatkin ajatukset. Ystävälle puhutaan usein enemmän asioita kuin vanhemmille, joille ei välttämättä kaikkia seurustelujuttuja kehdata kertoa. Tosin nuorilla voi olla niin hyvä tuuri, että vanhemmilla on aikaa ja ymmärrystä kuunnella sekä keskustella nuoria askarruttavista asioista.

- Ystävälle puhutaan usein enemmän asioita kuin vanhemmille, joille ei välttämättä kaikkia seurustelujuttuja kehdata kertoa, koulupsykologi Heikki Takkunen kertoi Kalajokilaakson ystävänpäivähaastattelussa 2019. Pirjo Kunelius

Takkunen on havainnut, että ystäväbänksejä pakkaa tapahtumaan usein teini-ikäisille 10–18-vuotiaille ja erityisen riskialttiita ovat kolmen tytön ystäväporukat.

– Ei ole kivutonta olla kolmantena pyöränä, jolloin tulee kokemuksia, että jää ulkopuoliseksi. Ystävätriossa voi välillä vaihtua, kuka on se kolmas ulkopuolinen. Joskus oppii vielä ymmärtämään, että useammankin kanssa voi olla samaan aikaan ystävä.

– Ystäväbänksit voivat liittyä myös kilpailuun samoista ihastuksen kohteista. Ihminen joutuu jossain vaiheessa opettelemaan, miten käsittelen tämän kiusallisen mustasukkaisuuden tunteen. Jos on ensimmäistä kertaa tilanteessa voi päätyä naiiviin ratkaisuun eli bänkseihin, kun toinen ei ole lojaali itselle.

– Ystäväbänksit ei ole katastrofi, vaan haastava oppimistilanne. Se liittyy tietyn iän harjoitteluvaiheeseen, jossa kypsytään kohti kunnollista, kestävää ystävyyttä. Ei tällaisia tilanteita osaa käsitellä, ellei ole niitä koskaan kohdannut.

Heikki Takkunen pohdiskelee, että nuoruuteen kuuluvissa kriisitilanteissa voisi apua olla laajemmasta ystäväpiiristä, josta voisi löytää jonkun, joka kuuntelisi ja kommentoisi.

– Toivottavasti ystäväpiiri hyväksyisi sen, että itsekullekin voi tulla tällaisia outoja juttuja ja tunteita vastaan, joille ei löydy oikein sanojakaan.

Takkunen toteaa, että teinitytöillä kielellinen ilmaisu käsitteineen on yleensä paremmin hallussa kuin pojilla, jotka ongelmatilanteissa saattavat sulkeutua yksinäisyyteen.

Sosiaalisessa mediassa on liian helppoa tehdä ystäväbänksit, erottaa some-ryhmästä ja ryöpyttää ilkeyksiä päälle.

– Rankkaa läppää viljelevä kuvittelee, että hänen tekstinsä on hauskaa, mutta vastaanottavalla puolella se voi olla hyvin haavoittavaa. Kun saa turpiinsa ihmissuhdemarkkinoilla, niin ihminen vetäytyy kuoreensa ja asiaa ratkotaan sitten täällä koulupsykologin vastaanotolla tai nuorisopsykiatrisella.

Koulupsykologi vinkkaa, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti (www.nuortennetti.fi) on nuorille hyvä keskustelupaikka ja sieltä saa vertaistukea monenlaisiin tilanteisiin. Keskustelua käydään ilman loanheittoa, sillä jokainen keskustelun aloitus ja vastaukset tarkistetaan ennen julkaisua.

Takkunen toivoo, että nuorille olisi nk. matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, kuten nuorisokahviloita, jossa voisi hengailla ilman, että tarvitsisi touhuta tai olla ulospäin suuntautunut "hauska ihminen".

– Jos nuori jää ystäväpiirin katveeseen, ihmissuhdetaidot jäävät kehittymättä ja silloin voi jäädä yksinäisyytensä vangiksi.

Toisaalta harrastepiireissä solmitaan usein elämän mittaisiakin ystävyyssuhteita. Takkunen tervehtii ilolla koulujen kerhotoimintaa ja toivoo, että myös kulttuurin pariin ohjaavaa toimintaa olisi tarjolla, esimerkiksi leffakerhoja.

– Arvostan Pelimiitti-toimintaa. Vanhemmat voivat pelätä, että lapseni pelaa liikaa tietokonepelejä, mutta Pelimiitissä siihen liittyy kaveripiiri ja aikuisen ohjaus.

Nuorten teatteriryhmät ovat hänen mielestään hyviä paikkoja, jossa voidaan draaman keinoin käsitellä todella rankkoja juttuja.

Koulupsykologi toivoo, että eri tahojen nuorisotyöntekijät olisivat hereillä ja järjestäisivät nuoruuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä jutteluhetkiä, jossa voisi olla teemana esimerkiksi bestis jätti minut, miten lähestytään, tutustutaan ja kuinka korjataan konfliktit sekä tehdään sovinto.

– Tällaista toimintaa kaivattaisiin, sillä ne eivät kuulu koulujen opetusohjelmiin. Onko näille haavoittuneille enkeleille ensiapupistettä missään? Takkunen kysyy.

Ylivieskan kaupungin nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö nappaa ideasta kiinni ja aikoo selvitellä nuorisopalveluissa, nousisiko se siivilleen.

– Ystävyys on nuorelle tärkeimpiä asioita ja tilanteista kovin on se, kun ystävä hylkää ja jättää ilman syytä. Se on sitten eri asia, saako haavoittunutta nuorta osallistumaan tilaisuuksiin. Nuorisotila Sputnikissa järjestämme viikoittain eri ikäryhmille 20 tuntia avointa toimintaa, jossa on aikuisohjaaja paikalla. Heidän kanssaan nuoret voivat työstää ja jutella asioista, Männistö kertoo.

Myös Ylivieskan seurakunnalla on avoimien ovien iltoja nuorisotila Vitiksessä.