Korona ryöpsähti Ylivieskan kouluihin ja se näkyi Kalajokilaakson verkossa – Täältä löytyvät linkit viikon luetuimpiin verkkojuttuihimme

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Taas on aika vilkaista viikon verran takasuuntaan ja tarkistaa, mitä kansa kaikkein eniten on viikolla lukenut Kalajokilaakson verkossa. Viikon puheenaihe on ollut koronaviruksen leviäminen Ylivieskan kouluille. Ensin tapauksia alkoi löytyä Jokirannan ja Päivärinnan kouluilta. Loppuviikolla myös Kiviojalta.

Arvatenkin nämä jutut kiinnostivat kansaa kaikkein eniten ja viikon luetuimpien verkkojuttumme kärjestä löytyvät nämä korona-aiheiset uutiset:

Ylivieskan kouluilla seitsemän uutta koronatartuntaa – liittyvät aiempiin Jokirannan ja Päivärinnan ketjuihin

Kallio tiedottaa: Mahdollinen korona-altistuminen Ylivieskan keskustan Häggmanilla

Omaehtoinen karanteeni siirtää opetusvastuun huoltajalle – Ylivieskan koronakouluilla mennään nyt erityissäädöillä

Ylivieskan Jokirannan koulu siirrettiin etäopetukseen karanteenin ulkopuolisten tartuntojen takia – Osa vanhemmista otti lapset kotiopetukseen jo aiemmin

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ylivieskasta nousi viikonloppuna kymmenen uutta tartuntaa THL:n koronakartalle – Myös Kalajoella ja Alavieskassa uusia tartuntoja

Ylivieskan Kiviojan koululla on todettu koronavirustartunta – Jo kolmas koulu Ylivieskassa

Ylivieskassa ja Kalajoella uusia koronatartuntoja – Ylivieskassa lisää väkeä karanteeniin

Luki kansa viikolla muutakin kuin koronauutisia. Myös nämä jutut saivat runsaasti lukijoita:

Ylivieskan Taanilan uuden yhtenäiskoulun ekaluokkalaiset saavat postia maanantaina – Kaksi uutta opettajaa valittiin vielä lisää vahvuuteen

Alavieska lakkautti seurakuntamestarin viran – Mervi Jutila jatkaa kirkkovaltuuston johdossa