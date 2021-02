"Koululaiset käyttävät maskia tosi huonosti" – Ylivieskan koulujen koronatartunnat sytyttivät keskustelun, katso täältä viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä viikolla keskustelua on käyty jälleen tuulivoimasta, mutta alkuviikolla puheenaiheiksi nousivat Ylivieskan kouluilla todetut koronatapaukset.

Päivärinnan koulun ja Jokirannan koulun koronatapaukset johtivat ensin karanteeneihin ja Jokirannan koulu siirtyi lopulta etäopetukseen. Tiistaina julkaisimme jutun: Omaehtoinen karanteeni siirtää opetusvastuun huoltajalle – Ylivieskan koronakouluilla mennään nyt erityissäädöillä. Tuolloin ei vielä ollut tehty päätöstä Jokirannan etäopetuksesta. Juttu synnytti muun muassa tällaista kommentointia:

– Kyllä pitäisi viranhaltijoidenkin osata tehdä samanlaisia päätöksiä kuten vanhemmat. Keväällä pidettiin etäopetusta ja ei ollut varmaa näyttöä hallituksen ohje vain. Nyt on altistumisvaara pahempi .

– Laitoin tämän jo tuonne foorumin puolelle, mutta laitetaanpa vielä tännekin; Koulutilojen sulkeminen tarvitsee tartuntatautiviranomaisen päätöksen, jonka tekee joko aluehallintovirasto tai Kallio. Kaupunki tai koulu ei asiasta voi päättää.

– Kallio sitten vois järkeillä asioita eikä vain odottaa, että korona käy kaikilla oppilailla ja heidän vanhemmillaan.

– Huolesi on erittäin ymmärrettävä, ja toki jäljityksen eteen tehdään kovasti koko ajan työtä. Tuo tavoite on varmasti kaikilla yhteinen, että korona ei kiertäisi enää yhtään enempää. Jokainen voimme siihen myös omalla käytöksellämme vaikuttaa ja keskustelemalla aina vain uudestaan ja uudestaan lasten ja nuorten kanssa käsihygieniasta, maskeista ja turvaväleistä...

– Koululaiset käyttävät maskia tosi huonosti. Vain muutamalla on sellainen. Toivottavasti tällä viikolla siihen tulee muutos.

– Ihan saman havainnon olen tehnyt ja turvavälien noudattaminen on vähintäänkin haastavaa.

– Näin on. Käsihygieniakin puuttuu. Tämä on hyvin huolestuttavaa. Kyllähän tämä aika väsyttää kaikkia ikäluokkia. Nyt vain on pahempi tilanne kuin viime keväänä. Yritetään kaikki jaksaa.

–Etäopetus toteutu 11.2–19.2 väliseksi ajaksi.

Tätä ennen uutisoimme koulujen tilanteesta näin: Ylivieskan kouluilla seitsemän uutta koronatartuntaa – liittyvät aiempiin Jokirannan ja Päivärinnan ketjuihin. Tätä juttua kommentoitiin muun muassa näin:

– Perusopetus etäopetukseen välittömästi, ettei korona leviä.

– Oon samaa mieltä.

– Otin tytön kotiopetukseen ite helmikuuksi.

– Kyllä siellä kaikki oppilaat altistuu, kun on koronaa kouluilla. Kotiin opiskelemaan vain.

– 0-3lk voisi jatkaa lähiopetuksessa ja muut etään.

– Siitä se taas lähtee leviämään.