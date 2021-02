Kärkkäisen parkkipaikalla kylmissään hortoillut Ronja-kuikka vahvistuu Reijo Jussilaisen hellässä hoidossa Nivalassa



Kuikka eli Ronja hoitajansa käsissä Nivalan Erkkilässä. Kuva on otettu pian sen jälkeen kun silloin vielä nimeämätön kuikka päätyi Reijo Jussilaisen hoitoon.

Ylivieskasta Kärkkäisen tavaratalon pihalta löydetty pakkasen kylmettämä kuikka elpyy kovaa vauhtia Nivalan Erkkilässä lintuharrastaja Reijo Jussilaisen hoidossa. Kuikka on nyt jo sen verran perheenjäsen, että se on saanut nimen, se on Ronja löytöpäivänsä mukaan.