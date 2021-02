Lukijalta: Tanja Laakkoselle Urakkanevasta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haluan oikaista muutamia virheellisiä väittämiäsi Sanan valta -palstalla 5.2.2021 olleeseen kirjoitukseesi ja jakaa paikkansa pitävää tietoa.

Toteat, että 70 prosenttia kyläläisistä vastustaa hanketta. Ilmoittamasi luku ei ole lainkaan uskottava, koska vain osalta kylän asukkaista on kysytty mielipidettä, eikä edes kaikilta Säilynperällä asuviltakaan. Moni kyläläisistä onkin ihmetellyt kanssani samaa, ja tuo kyseinen kyselyhän on tehty jo silloin, kun kaava oli ensi kertoja käsittelyssä, eli muutama vuosi sitten.

Minulta on kyselleet useat henkilöt, että sielläkö ei voi enää harrastaa metsästystä, poimia marjoja tai muuten vaan liikkua luonnossa ja ulkoilla lainkaan, kun tuulipuisto tulee. Tämähän ei tietenkään pidä millään lailla paikkaansa, vaan noita kyseisiä asioita voi harrastaa ja ulkoilla kukin tavallaan. Voimassa olevassa sopimuksessa nämäkin asiat on huomioitu kylän ja kyläläisten eduksi.

Ihmettelen myös sitä, että jos 70 prosenttia on kaavaa vastaan, niin miksi kaavaan on annettu vain kuusi mielipidettä, joista yksi on kyläyhdistyksen, yksi Nivalasta ja neljä osin samojen henkilöiden tekemiä. On myös tehty ilmoitus alueella muka olevasta maakotkan pesästä, joka oli ilmoittajan mukaan tuulivoiman kannattajien toimesta hävitetty. Asiahan on nyt tutkittu ja todettu täysin paikkansa pitämättömäksi.

Herääkin kysymys, että onko tarkoituksella annettu väärää ja valheellista tietoa tietoa. Pelottelu, valheelliset puheet ja väärän tiedon jakaminen ei kauas kanna.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nyt hyväksytty kaava on täysin uusi kaava ja vanhaa siinä on oikeastaan vain nimi. Jos olisi haluttu kyläläisten kanta saada selville, niin uuden kaavan pohjalta olisi pitänyt tehdä kokonaan uusi kysely. Tilanne on muuttunut alkuperäisestä huomattavasti, ja senhän osoitti valtuuston kaavasta tekemä viimeisin päätöskin 23 puolesta ja 9 vastaan.

Olisi mielenkiintoista, nyt kun kyläläisten tieto hankkeesta ja koko tuulivoimasta on lisääntynyt sekä koko kaavaa on siirretty reilusti etäämmäksi asutuksesta, niin mikä olisi oikeasti suhtautuminen Urakkanevan kaavaan.

Nostat esiin myös raskaan liikenteen ja koululaiset sekä opiskelijat. Uskon, että logistisesti reitti tuulipuistoon tulee kulkemaan Savontie–Juolantie–Säilyntie-reittiä ja siitä edelleen Vasaman metsätielle. Tämän reitin varressa tietoni mukaan on viisi ala-asteen oppilasta, jotka ovat koulukuljetuksen piirissä jo nyt. Lisäksi on yksi yläkoululainen ja yksi lukiolainen, jotka kulkevat koulukyydeillä. Tämän tiedon mukaan ja tällä hetkellä hanke ei tule lisäämään koulukuljetusten määrää.

Kyseiset tiet, joita raskas kuljetus koskee, ovat ELY:n ylläpitämiä, joka myös valvoo ja määrää millaisessa kunnossa tien on oltava. Yleisesti sorapintaiset tiet ovat pinnaltaan 0-16 mm murskeella olevia. Säilyn paikallistie tulee hankkeen myötä varmasti olemaan paremmassa kunnossa kuin mitä nykyään.

Totuus on, että raskas liikenne rasittaa sorapintaista tietä vähemmän kuin esimerkiksi henkilöautoliikenne, koska raskaan liikenteen tai traktoreiden tiehen kohdistuva pintapaine on huomattavasti vähäisempi kuin henkilöauto liikenteen ja myös nopeudet ovat matalampia. Ne pienet teräväreunaiset kolot sorateillä ovat henkilöautoliikenteen aiheuttamia, koska nopeudet ovat korkeammat ja usein ajetaan samaa raidetta.

Pelko siitä, että tie menisi tuulipuiston takia huonoon kuntoon, on turhaa, koska tienkäyttäjällä on vastuu tien käytöstä, joten ELY valvoo, että tie pysyy kunnossa.

Vasaman metsätie on Suomen Tieyhdistyksen mukaan osakkaiden määrällä mitattuna yksi suurimpia. Osakkaita on lähes 250, joista uskoakseni monikaan ei vastusta metsätien parantamista, joka tulee nyt tuulivoimatoimijan toimesta sille osalle tietä, josta on sopimus. Tuulipuistohan mahdollistaa metsätiellä ympärivuotisen liikkumisen, oli lunta tai ei, koska tie pidetään koko ajan liikennöitävässä kunnossa tuulivoimatoimijan kustannuksella. Nykykäytäntö on, että teitä ei talvisin tiehoitokunnan toimesta aurata, vaan metsäyhtiöt aurauttavat tien omien tarpeidensa mukaan.

Olet myös huolissasi, että kylän väkimäärä lähtisi laskuun tuulipuiston takia.

En usko väkimäärän laskuun ainakaan tuulipuiston takia. Oma kylämme niin kuin monet muutkin kylät elää ja ovat eläneet muutosten aikoja koko ajan. Taloja tyhjenee, kun väki vanhenee, mutta myös uusia asukkaita tulee tilalle sellaisiin kiinteistöihin, jotka ovat kunnossa. Osa taloista jää kesäpaikoiksi ja osa kokonaan tyhjilleen.

Toki maaseudun autioituminen jatkuu oli tuulivoimaa tai ei, se vaan on tosiasia. Tästähän on näyttöä jo aikaisemmilta vuosilta, kun Isokosken, Pylvään, Kantokylän, Tuomelan, Sorviston ja Löytyn koulut on lakkautettu, eikä silloin ole tuulivoimasta ollut tietoakaan.

On totta, että Urakkanevan tuulipuisto ei tuo kerralla reilua viittä miljoonaa Ylivieskan kassaan, vaan pitemmällä aikavälillä. Toki vaikutus kaupungin talouteen on sitä nopeampaa mitä pikemmin alue alkaa rakentumaan.

Pitää kuitenkin osata hahmottaa ja arvioida myös se, mitä sillä rahalla saadaan. Ne kaksikymmentä vuotta, kun olen ollut valtuutettuna, niin koko ajan on puhuttu esimerkiksi Vähäkankaan koulun rakentamisesta, se vaan on aina siirtynyt odottamaan. Tuulipuistosta tulevalla tulovirralla se saadaan rakennettua ja Vähäkankaalle saadaan uusi koulu nykyajan mukavuuksilla ja rahaa jää vielä johonkin muuhunkin.

On paljon järkevämpää löytää kaupungille jostain lisää tuloja kuin säästää jostakin. Säästöjä on enää lähes mahdotonta löytää, koska kaikki kivet on jo käännetty.

Ette ole esittäneet mitään vaihtoehtoa tilalle, millä saadaan kaupungin kassaan saman verran tuloja. Veronkorotus ei ole se vaihtoehto.

Pitää myös muistaa sekin tosiasia, että Raudaskylän kyläyhdistys on saamassa neuvottelemani sopimuksen kautta vuosittaisen aika mittavan korvauksen tuulivoimatoimijalta koko tuulipuiston toiminta-ajalta, joka oikein käytettynä hyödyttää koko Raudaskylää ja sen asukkaita.

Juha Isokoski

Raudaskyläläinen

Kaupungin valtuutettu/hallituksen jäsen

Keskustan kuntavaaliehdokas 2021