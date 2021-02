Kalajoelle kaksi koronatartuntaa Ruotsin akkutehdastyömaalta – Yhteensä seitsemän uutta tartuntaa tällä viikolla

Kalajoella on todettu tällä viikolla seitsemän uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi on peräisin Ruotsin Skellefteån akkutehdastyömaalta.

Skellefteån tartuntoihin ja kyseiseen työyhteisöön on liittynyt joitain altistumisia työyhteisön sisällä. Altistuneet on asetettu karanteeniin, Kalajoen kaupunki tiedottaa keskiviikkona.

Laajoja uusia tartuntaketjuja ei ole uusista tautitapauksista huolimatta Kalajoella todettu.

Kalajoen hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi ei tiedä, että onko yritys kalajokinen, jonka työntekijät ovat sairastuneen tai että montako työntekijää kyseiseltä yritykseltä on akkutehdastyömaalla ollut.

Viisi muuta uutta tartuntaa liittyvät aiempaan viimeviikkoiseen tartuntaketjuun, jossa korona oli levinnyt 13–18-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Kaupungilta kerrotaan, että tämän ketjun selvitystyö on saatu päätökseen. Tartunnan alkupiste on tiedossa ja ketju on saatu hallintaan.

Uusia tapauksia voi kuitenkin vielä ilmetä altistuskaranteenissa olevien keskuudessa. Tartuntaketjuun liittyy useita nuoria, joita on asetettu altistuskaranteeniin vapaa-ajan kohtaamisten vuoksi. Kouluun liittyneitä altistumisia ei ole ketjussa todettu eikä tarvetta koulua koskeville toimenpiteille ole.

Kalajoen kaupungilta muistutetaan, että on erityisen tärkeää, että kaikki karanteeniin määrätyt noudattavat karanteeniohjeita tarkasti eivätkä asioi kodin ulkopuolella tai tapaa muita karanteenissa olevia. Karanteenia ja hygieniamääräyksiä on noudatettava, vaikka altistunut olisi oireeton. Kaupunki haluaa myös kiittää kaikkia tartuntaketjun selvityksessä auttaneita.

