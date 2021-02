Kalajoen seurakunnassa Yhteisvastuukeräys käynnistyy videolla ystävänpäivänä – Tänä vuonna keräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sari Passoja-Verronen

Kalajoen seurakunnassa Yhteisvastuukeräys käynnistyy tänä vuonna videolla, jota ovat olleet valmistelemassa seurakunnan työntekijöiden lisäksi eri ikäiset seurakuntalaiset Kalajoelta, Rautiosta ja Himangalta.

Ohjelma on hyvin monipuolinen: musiikkia, runoa, haastattelu ja hartaus. Musiikissa avustaa kaksi eri lauluryhmää. Nuoret kertovat tämän vuoden yhteisvastuukeräyksestä ja haastavat osallistumaan. Videolla on haastateltu pitkän linjan yhteisvastuukerääjää Helli Silvastia, runonlausujana on Eeva Heikkilä ja yksinlaulua esittää Erkki Hillilä. Video on katsottavissa Kalajoen seurakunnan Youtube-kanavalla 14.2. alkaen.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keräys alkaa 7.2.2021. Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella. Vähävaraiset vanhukset ovat suurin yksittäinen ruoka-avun asiakasryhmä seurakuntien ruoka-avussa ja vuonna 2019 seurakuntien diakoniavastaanotoilla tavattiin yli 150 000 yli 70-vuotiasta. Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksutonta digitaitojen opastusta lyhytkursseina vuodesta 2022 alkaen.

Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.