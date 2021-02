Omaehtoinen karanteeni siirtää opetusvastuun huoltajalle – Ylivieskan koronakouluilla mennään nyt erityissäädöillä

Ylivieskan kahden koulun koronavirustartunnat ovat aiheuttaneet monenlaisia erityisjärjestelyjä Jokirannan ja Päivärinnan kouluilla. Maanantain tietojen mukaan viikonlopun aikana Ylivieskassa todettiin seitsemän uutta koronavirustartuntaa kaupungin peruskouluilla.

Tartunnat liittyvät aikaisempaan tartuntaketjuun Jokirannan ja Päivärinnan kouluilla. Kaikkiaan karanteeniin määrättiin noin 150 oppilasta tai henkilökunnan jäsentä. Määrättyjä karanteeneja lukuun ottamatta kaupungin perusopetus jatkui maanantaina entiseen tapaan lähiopetuksena.

Viikonloppuna huoltajia ja oppilaita tiedotettiin tilanteesta. Jotkut tekivät asiasta omat johtopäätöksensä ja koululaiset jäivät maanantaina kotiin. Kaupungin sivistysjohtaja Kai Perttu toteaa, että omaehtoiseen karanteeniin jäämistä rinnastetaan kotiopetukseen, jolloin vastuu opetuksesta on huoltajalla.

– On ollut muutamia yksittäisiä tapauksia, joissa huoltajat ovat ilmoittaneet, että lapsi jää omaehtoiseen karanteeniin kahdeksi viikoksi. Meidän päätöksemme opetuksen järjestämisestä perustuvat tartuntatautiviranomaisen arvioon. Lähtökohta on se, että opetukseen jäävät voivat käydä turvallisesti koulua. Emme kuitenkaan ala käydä näistä asioista kovin pitkiä keskusteluja huoltajien kanssa, koska näihin liittyy monenlaisia huolia. Olemme päätyneet siihen, että tämä on huoltajan ratkaisu Perttu sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Käytännössä omaehtoiseen karanteeniin jääminen merkitsee myös jäämistä koulun palveluiden ulkopuolelle. Tämä koskee opetuksen lisäksi ilmaisen kouluruuan jakelua sekä opetuksen tukipalveluja.

Jokirannan ja Päivärinnan kouluilla opetus jatkuu, vaikka se on vaatinut monenlaista säätämistä ja erityisjärjestelyjä, kun oppilaiden lisäksi karanteenissa on opettajia. Karanteenissa oleville oppilaille kaupunki järjestää etänä opetusta ja muuta koulun tarjoamaa tukea. Ilmainen kouluruokailu järjestetään jakeluna suoraan oppilaan kotiin kerran viikossa.

Kai Perttu jatkaa, että kun samassa luokassa on oppilaita sekä lähi- että etäopetuksessa ja henkilökuntaakin on karanteenissa, on pakko ohjata opetustehtäviä toisille opettajille ja sijaisille.

– Sellainen malli ei toimi, että opettaja antaisi kotoaan opetusta, kun meillä on porukkaa sekä etä- että lähiopetuksessa. Kyllä tässä nyt joudutaan pohtimaan ja ottamaan käyttöön erilaisia järjestelyjä.

Perttu lisää, että kouluilla on pyritty mahdollisuuksien mukaan lisäämään väljyyttä – esimerkiksi ruokailutiloissa.

– Nyt on tärkeää, että hygieniasuositukset ovat kirkkaana mielessä ja niitä noudatetaan. Samoin karanteeniin pitää suhtautua vakavasti ja siihen asetettujen pitää pysyä karanteenissa, hän korostaa.