"Ei ole vielä viimeistä sanaa sanottu" – Ylivieskan ja Oulaisten tuulivoimapäätökset pitivät keskustelun kuumana, katso täältä viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä viikolla keskustelu on käynyt jälleen kiivaana ajankohtaisista tuulivoimahankkeista.

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimakaava meni läpi kaupunginvaltuustossa ja keskustelu jatkui tiukkasävyisenä. Vieläkin enemmän nostatti kommentointia Oulaisten valtuuston hyväksymä Karahkan tuulivoimakaava.

Ja somekommentit olivat muun muassa tällaisia:

– Kyläläiset muistaa. Taistelu jatkuu, eikä vielä pariin vuoteen tapahdu mitään. Ei paljon puolesta äänestäneet valtuutetut pistä painoa Ylivieskan suurimmalle kylälle, tai sen asukkaille. Taikka sille, että kylä on kasvanut ja miksi sinne muutetaan. Taikka valtuuston päätöksille, ei ole kunnioitusta kerta asioita voi aloitteilla nostaan aina uudestaan esille. Eikä tämä suinkaan ole eri kaava, pieni siirto mutta tehojen ja korkeuden nosto. Raudaskylällä on lukio ja hyvä alakoulu ja paljon lapsia. Valtuusto hyväksyi samalla reitin lentokentäntie, Juolantie, Säilyntie. Kuljetuksia 150-180 kpl per mylly x 9, kylätiestä tulee karkea ja kova. Kylätie on asutettu vieriviereen. Lapset kulkee ennestään vaarallista reittiä kouluun, josta tulee nyt entistä vaarallisempi. Onneksi voi raskaanliikenteen perusteella hakea koulukuljetusta, sehän on halpaa? No, toisaalta on ymmärrettävää, että joillekin 200 t. vuodessa on kaiken sen arvoista, senkin että väkiluku lähtee laskuun. Raudaskylällä taitaa muuten olla yhdet sisukkaimmista asukkaista, se on jo historiassa nähty. Eikä meidän kylällä luovuteta, vieläkään.

– Ei ole vielä viimeistä sanaa sanottu. Onkohan niille voimaloille jo rahoittajat valmiina? Suomessa on valmiiksi kaavoitettuja ja luvitettuja tuulivoima-alueita, jotka odottavat rakentamista. Taitaa olla kilpailua, kuka saa kaavallaan oleville voimaloille rahoittajat, vaan maailmallahan rahaa on, eri asia kuka sen saa.

– Jaahas, siellä on arvailtu raudaskyläläisten mielipiteitä, koska kaikki eivät ole kantaansa esittämässä somekanavissa. Kaava on käytännössä ihan sama kuin aiemminkin, muutokset on kosmeettisia ja oikeastaan jopa huonompaan suuntaan, koska myllyjen suunniteltu teho ja korkeus on kasvanut. Todellisuudessa noilla muutoksilla ei ole kaavan hyväksyttävyyteen vaikutusta. Koko kaavan uudelleen esiin nostaminen on oman päätöksenteon päälle sylkemistä. Luonto- ja virkistysarvoja vähätellään, kunhan uskotaan saatavan rahaa. Raha, raha, raha. Hiilinielua se on muuten kasvava talousmetsäkin parhaimmillaan, sitä meidän pitäisi säästää eikä kaataa saastuttavan energiamuodon alta. Ja muuten; suurin osa tuntemistani maatuulivoiman vastustajista kannattaa ydinvoimaa ja/tai merituulivoimaa.

Uutisemme "25 tuulivoimalan kaava sai Oulaisten kaupunginvaltuuston yksimielisen tuen" herätti runsaasti keskustelua. Sitä kommentoitiin muun muassa näin:

– Tässähän ei ole kuin raha vs viihtyvyys vastakkain ja yleensä rahalla pääsee.... Nyt pakkasillakin tuulimyllyt olleet seis, hyvä itsessään energiamuoto, kun vaan vietäisi kauas asutuksista.

– Mika nythän tässä nimenomaan on viety kauemmas asutuksista, kun 2 km:n suojaetäisyys toteutuu. Etkös sinä aikoinaan siitä eriävän mielipiteen jättänyt Maaselänkankaan tuulivoimapuiston kohdalla, kun siihen ei sovellettu 2 km:n suojaetäisyyttä.

– 2 km ei ole kaukana, alkuperäinen aloitehan oli 10 x pyyhkäisykorkeus, joka olisi huomioinut vähän korkeuttakin, mutta onneksi edes tämä 2 km, omaan talooni tämä projekti tulee justiinsa 2 km...

– Voi tätä hulluutta!

– Nämä myllyt ovat puolenkymmenen kilometrin päässä kotoamme ja näkyvät todennäköisesti kaikki Piipsjärven yli suoraan olohuoneemme ikkunasta. Kuten Mika kirjoittaa, maisema ja raha ovat vastakkain. Piipsjärven kulttuurimaisema on arvokas, mutta kalliiksi tulee verojen korottaminenkin. Se on myös tosiasia, että maisema on muuttunut aina ja aina tulee muuttumaan. Valtuutettu Kari Hyytiäinen käytti aiheesta hyvän puheenvuoron. Ainoa asia, mikä minua myllyissä mietityttää, on punainen valosaaste pimeän aikana. Toivottavasti se ongelma ratkaistaan/edellytetään ratkaistavaksi tutkaohjattavilla valoilla. Jään mielenkiinnolla seuraamaan tilannetta.

– Kauashan nuo tuulivoimalat näkyy, siitä ei pääse mihinkään. Eikä ne ole kovin nättejäkään. Eikä ole moni muukaan ihmisen rakennelma. Kyllä esteettisyydessä luonto vie ihmistä sata-nolla. Mutta silti minusta on voittopuolisesti positiivista että uusiutuvaa energiaa nyt rakennetaan. Suomi tarvii lisää puhdasta energiaa ja tuulivoima on sieltä puhtaammasta ja halvimmasta päästä. Viimevuonna kaikesta suomen sähköenergiasta tuulivoimalla tuotettiin jo 10 prosenttia eli suunta on oikea. Nyt on tulossa myös mahdollisuuksia varastoida tuulivoiman energiaa käytettäväksi silloin, kun ei tuule. Esimerkiksi Raahen terästehtaalle on tulossa systeemi, jossa tuulienergialla tehdään vedestä vetyä, jota tyynellä säällä voi sitten polttaa. Tämä tasaa myös sähkönhinta, kun sähkön huippukulutuksesta voidaan leikata myös teollisuuden puolella. Eli se itku, ettei tyynellä kelillä tuulivoima tuota, voidaan jo lopettaa.

– Olen samaa mieltä, että uusiutuvaa energiaa tarvitaan ja hyvä, että rakennetaan. Raahen ratkaisuja odotan myös mielenkiinnolla.

– Ovat melkoisia lintukiljotiineja, onneksi eivät ole minun lähellä!

– Tuulettomat päivät ovat todella harvinaisia Piipsjärvellä. Tälläkin hetkellä tuulee niin, että lumet karisevat puista.

– Niinhän se on.. on vain paljon tutkimuksia näistä myllyistä, se joka näitten lähellä asuu ja jos vielä ikkunasta näkee, niin ei ne mitään kauniita ole. Mutta Raha menee kaikkien eelle.. Ihminen on pieni näitten rinnalla. Raha se on tämän päivän iskulause. Nt sen myötä on tämä buumi menossa...

– Ainahan rauhallinen luonnonmaisema on kaunein, mutta uusiutuvaa energiaa tarvitaan. Lisää vain ekoenergiaa, ettei ydinvoimaloita tarvitsisi rakentaa.

– Eipä ollut valtuuston keskustelussa yhtään kriittistä puheenvuoroa asiasta. Harvinainen yksimielisyys oli valtuutettujen henki asiassa. Sinänsä huonoja vertauksia, kuten Piipsjärven kuivaaminen ja vesittäminen, vai oliko hyvä? Siinäkin asiassa ihmiset (järvi) ovat myöntäneet nyt menneiden polvien virheet. Ehdottomasti ovat maisemallisesti rumia nuo tuulimyllyt. Maanantaina ajelin Merijärven kautta Pahkasaloon ja Tuulasperän kautta Oulaisiin, ei tuulimyllyt jauhaneet sähköä alle 20 asteen pakkasella. Rahan ääni ratkaisi asiassa, tuotanoin kuten eräskin valtuutettu toisteli. Yllättävän yksimielisiä olivat Piipsjärvellä asuvat valtuutetut. Kalliita ratkaisuja tuulimyllyt ovat meille veronmaksajille joka tapauksessa.