Pölkky on Vuoden kouluttautuja – Kalajokiselle Junnikkala Oy:lle kunniamaininta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulun kauppakamari palkitsee vuosittain yrityksiä, jotka pitävät henkilöstön osaamista yhtenä yrityksen tärkeimmistä kehittämiskohteista. Vuoden kouluttautuja on palkittu vuodesta 2004 lähtien. Palkittuja yrityksiä ovat olleet muun muassa YIT Industria Ylivieska ja Sievin Jalkine.

– Vuoden 2020 kouluttautuja on puunjalostusta harjoittava Pölkky Oy, joka palkittiin samoista ansioista myös vuonna 2017. Perusteluna on, että Pölkky Oy on viime vuoden laadullisesti ja määrällisesti kouluttautunein jäsenyrityksemme. Kunniamaininnat menevät Junnikkala Oy:lle ja Temotek Oy:lle, kertoo Oulun kauppakamarin palvelujohtaja Riitta Schroderus.

Junnikkala Oy on kalajokinen puunjalostusyritys.

Pölkky-yhtymä työllistää määräaikaiset ja kausityöntekijät mukaan lukien noin 420 henkilöä, joista noin 80 on toimihenkilöitä. Yrityksellä on toimintaa Kuusamossa, Kajaanissa, Taivalkoskella ja Oulussa.