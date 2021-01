"Biokaasulle on markkinat" – Centrian kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan maatalouden kaasua tuottavien resurssien sijaintia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaalta odotetaan löytyvän merkittäviä määriä energiantuotantoon tai liikennekäyttöön soveltuvaa biokaasua. Kaasun avulla voidaan vähentää ulkomailta tuotavien fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantaa energiaan liittyvää huoltovarmuutta sekä parantaa ravinnekiertoa.

Biokaasun hyödyntämiseksi on jo aiemmin perustettu BioKaMa -hanke, jossa Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Oulun seudun ammattiopisto tekevät tiivistä yhteistyötä päämäärän saavuttamiseksi. Centrian sivuilla on avattu kysely, jonka avulla kaasua tuottavien resurssien sijaintia kartoitetaan. Kyselyyn se toivoo vastauksia Pohjois-Pohjanmaalla toimintaa harjoittavilta maaseutuyrittäjiltä.

– Maatiloilla biokaasun tuotantoa ei usein aloiteta, koska kaasulle ei ole markkinoita ja markkinoita ei taas synny, koska ei ole tarjontaa. Liikenteessä on tapahtumassa nopeaa siirtymää kohti uusiutuvista lähteistä saatavaa energiaa. Teollisuus ja energiantuotanto haluaa myös luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Biokaasulle on markkinat olemassa. Tuotannon aloittaminen vaatii ympärilleen uskallusta, ja uskallusta löytyy usein silloin enemmän, kun saatavilla on luotettavaa tietoa, toteaa Centria-ammattikorkeakoulu tiedotteessaan.