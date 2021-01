Selkeyttä tuulivoimakaavoituksen sekametelisoppaan – Mikko Korkeakoski jatkaa vilkasta tuulivoimakeskustelua lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Urakkanevan tuulipuistohanke on pysynyt kuumana puheenaiheena jo pitkään vaiherikkaiden tapahtumiensa takia. Sen uusin kaava on laadittu niin perusteellisesti kuin se on tässä tapauksessa ollut mahdollista. Vaikka kaava menisikin tällä kertaa valtuustossa läpi, se ei tule tuomaan helpotusta Ylivieskan nykyisen alijäämän kattamiseen eikä taloustilanteeseen muutenkaan vielä vuosiin, sillä odotettavissa on pitkä oikeusvalitusten tie.

Ylivieskassa on ollut myös jo vuosia lainvoimainen tuulivoimakaava, joka ei vieläkään tuota kiinteistöveroja kaupungille. Lisäksi Urakkanevan tuulivoimahanketta varjostaa valitettavasti myös periaatteellinen kysymys siitä, kunnioitetaanko valtuuston tekemiä päätöksiä.

Tuulivoima on mielestäni kannatettavaa osana hajautettua energiatuotantoa ja talouden kanssa painiville kunnille se tuo kaivattuja euroja kiinteistöveron muodossa. Hajauttamisella en kuitenkaan tarkoita, että tuulivoimaa ripotellaan pitkin poikin. Maakunnassamme on menossa paljon eri tuulivoimakaavoituksia, joista osa on maakuntakaavan mukaisia ja osa taas omia pienempiä projektejaan. Homma on todella sekavaa, eikä sitä koordinoida alueellisesti oikein mitenkään.

Pohjois-Pohjanmaan liitolla alkoi viime vuonna kestävän tuulivoimarakentamisen TUULI-selvityshanke, joka kestää elokuun loppuun 2022. Itselläni on suuret odotukset tätä selvitystä kohtaan, sillä sen tavoitteet lupailevat selkeyttä ja järkevyyttä tuulivoiman sekametelisoppaan. Mielestäni maakunnan kaikkien tuulivoimakaavojen tulisi odottaa tämän hankkeen tulokset, koska hankkeesta tulee hyödytön, jos villin lännen meininki jatkuu tuulivoimapuistojen ripottelun myötä.

Lisäksi pidän hullunkurisena suuntausta, jossa kaksi kuntaa puuhaavat yhteistä laajaa tuulipuistoa omille maillensa, mutta samalla kolmannen kunnan rajalle ja kuitenkin vain kaksi näistä keräävät puistosta saatavat hyödyt, vaikka kaikki kolme jakavat sen haitat. Tuulivoimapuistoja pitäisi pyrkiä laajentamaan sinne, missä niitä jo ennestään on tai pyrkiä tekemään yhtenäisiä isoja alueita niin, että niistä hyötyvät tasapuolisesti kaikki ne kunnat, joille myös haitat kohdistuvat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Näillä ajatuksilla ja perusteilla olen toiminut tuulivoimakaavojen päätöksenteossa ja tulen jatkossakin toimimaan. Olenkin esittänyt kaupunginhallituksessa Urakkanevan kaavan jättämistä pöydälle, kunnes TUULI-selvityshankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä tämänkin kaavan käsittelyn jatkamiseksi.

Mikko Korkeakoski

Ylivieska

Kaupunginvaltuutettu (kok.)