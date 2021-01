Uutisten viikko: Ylivieskan cheerleader Viivi Vuolle rakastaa lajia, jossa vaaditaan rohkeutta ja luottamusta joukkuekavereihin – Katso video: Osaisitko itse?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

– Minä en "vain tykkää" cheerleadingista – minä rakastan lajia!

Ylivieskalainen Viivi Vuolle, 10, osaa pitää juuri sopivan mittaisen dramaattisen tauon lauseiden välissä, ja julistaa rakkautta lajiin niin sydämen pohjasta, että on pakko kuulla lisää.

- Viikkoa ei voi olla venyttelemättä tai tekemättä akrobatiaa, jotta pystyy harrastamaan, Viivi Vuolle sanoo. Treenipatja mahtuu kotona olohuoneeseen ja Viivi sonnustautui kisa-asuun kuvausta varten. Pirjo Kunelius

Viivi on harrastanut cheerleadingia eli cheeppaa puolitoista vuotta ja on karsintojen kautta noussut PTC Dreaming Dragons -kilpajoukkueeseen.

Tätä taitolajia voi harrastaa Ylivieskassa urheiluseura Popula Team 90 ry:n cheerleading-jaoston alaisuudessa, jossa on sekä harraste- että kilparyhmiä eri ikäisille lähtien aina nelivuotiaista aikuisikäisiin saakka. Harrastajia on jo lähes 140 Ylivieskassa, eikä laji ole tyttöjen yksinoikeus, vaan myös poikia on lähtenyt mukaan.

– Kun tekniikan oppii, niin sen jälkeen on helppoa. Tässä lajissa vaaditaan paljon itseluottamusta ja rohkeutta. Lisäksi pitää venytellä ja treenata paljon, jotta pystyy harrastamaan. Viikkoa ei voi olla venyttelemättä tai tekemättä akrobatiaa, Viivi Vuolle selvittää.

Cheerleading on monipuolinen urheilulaji, joka sisältää stuntteja eli näyttäviä temppuja, akrobatiaa, hyppyä ja tanssia.

Viivin rooli stuntissa on nousta sinne pyramidin huipulle ihan ylimmäksi. Huimapäinen tyttö saa kokea ilmojen halki heitot ja nostot.

– Aluksi pelottikin nousta, vaikka patja on alla, mutta luotan kaikkiin joukkueemme jäseniin. Meillä kilpajoukkueissa on kaksi sivua (eli sivunostajat) ja takari (eli takanostaja). Takari on takana, suojaa päätäni ja ottaa kiinni, jos heitetään taaksepäin. Todella monta kertaa olen tippunutkin ja välillä mahalleen, jolloin ilmat ovat hetken pihalla ja lopputreeni on istuttava valmentajan vieressä seuraamassa muita.

Pienet mahalaskut eivät ole Viiviä lannistaneet, vaan hänellä on valtava palo päästä jo kisaamaan johonkin eri kaupunkiin. Viivillä piti olla jo ensimmäiset viralliset kisat, mutta korona-aika siirsi kokemusta tulevaisuuteen.

Koronakaudella Viivi Vuolle on treenannut kotona. Usein hän tekee lämmittelylenkin äitinsä Katariina Alasen kanssa, jonka jälkeen Viivi on jatkanut venyttely- ja tempputreenejä olohuoneen patjalla.

Harrastajat odottavatkin jo malttamattomana pääsyä cheeppa-treeneihin, joita on kolmesti viikossa ja viikonloppuleirit siihen päälle.

Lajin neljä vuotta sitten Ylivieskaan tuonut päävalmentaja Miisa Vanhanen on laatinut etätreenit "cheeppa-perheelleen", kuten hän lämpimästi kuvaa lajin taitavia harrastajia.

Päävalmentaja Miisa Vanhanen kertoo, että cheerleadingiin on mahdollista tutustua ennen sitoutumispäätöstä ja treenaamaan voi tulla ilman aiempaa liikuntataustaa. Kausi alkaa 1. helmikuuta. PTC

