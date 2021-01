16 kerrostaloa? – Kaisa Savela ottaa lukijoiden palstalla kantaa Ylivieskan kasarmialueen tulevaisuuteen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kasarmin ja sen lähialueen kaavaluonnos pitää sisällään kuusitoista kerrostaloa. Voisi kuvitella, että kyseessä olisi maalaiskomedia, jossa hävitetään arvokas kulttuuriympäristö ja tilalle rakennetaan 16 kerrostaloa. Kauppatori siirretään kadun toiselta puolelta kasarmialueelle ja sitä varten puretaan yksi rakennus. Mutta tämä kaikki on totta ja tapahtuu omassa kotikaupungissa!

Valtakunnallisesti on todettu, että ihmiset muuttavat tänä päivänä mieluimmin rivi- tai omakotitaloihin, jopa pääkaupunkiseudulla on tämä suuntaus havaittavissa. Ylivieskan kasarmialue on jo nyt erityinen rivi- ja paritaloalue keskellä kaupunkia ja sellaisena vetovoimainen.

Kaksi toria vierekkäin on erikoinen ratkaisu, varsinkin kun toritoiminta on vähäistä ja sopii mainiosti nykyiselle torille. Toista toria perustellaan myös tapahtumilla, jotka voivat tarvittaessa levittäytyä kadun yli ”vanhalle torille”.

Meillä on vasta valmistunut Kauppakatu, joka mahdollistaa Myllyaukion tapahtumien tarvittaessa levittäytyä Juurikoskenkadulle. Myllyaukio on jo nyt hyväksi havaittu tapahtuma-aukio. Emme tarvitse toista samanlaista. Kasarmin tapahtumat sopivat kyllä mainiosti kasarmialueelle, ja niiden tapahtumien eräs tärkeä peruste on juurikin vanha kulttuuriympäristö vanhoine rakennuksineen puistomaisessa ympäristössä.

Miksi emme tekisi kuin Oulun kaupunki on tehnyt Hietasaaren huvila-alueen osalta eli myisi nimellisellä hinnalla ulkopuolisille, jotka korjaisivat ne omaan käyttöönsä? Tämä suuntaus on jo toteutunut kasarmialueella asemapäällikön talon ja vesitornin osalta. Myydään tai vuokrataan kasarmialueen rakennuksia ulkopuolisille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suojelumääräykset eivät estä rakennusten normaalia käyttöä, päinvastoin. Suojelussa ei ole kyse museoimisesta, vaan alueen elävänä säilymisestä tuleville polville kokonaisuutena puistomaisena kulttuuriympäristönä.

Lisäksi alueen kaavaluonnoksessa tulisi ottaa huomioon Heli Soramäen diplomityö kasarmialueesta vuodelta 2008, joka käsittelee alueen säilymistä vetovoimaisena kulttuuriympäristönä täydennysrakennettuna saman tyylisillä puutaloilla kuin nykyiset ovat.

Kaisa Savela

Ylivieska