Ylivieskalainen Terho Isokääntä: Vapaaehtoistyö antaa enemmän kuin ottaa, vaikka se vaatii sitoutumista



Eläkeläisten digiloikasta on koronan takia tullut pitkä harppaus, sanoo Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Terho Isokääntä. Osa opituista etäkäytännöistä jää varmasti voimaan, mutta ihmisten kohtaamisia ne eivät korvaa.

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n puheenjohtajana vuoden alussa aloittaneen ylivieskalaisen Terho Isokäännän arkeen vapaaehtoistyö on kuulunut jo kymmenien vuosien ajan. Isokääntä on toiminut Eläkeliiton Ylivieskan yhdistyksessä kymmenen vuotta, mutta Ylivieskan Nuorisoseuran toiminnassa hän on ollut mukana yli 40 vuoden ajan.