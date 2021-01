Ylivieskalaislähtöinen Patrik Marjamaa valittiin Tampereen yliopiston talousjohtajaksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskasta lähtöisin oleva Patrik Marjamaa on valittu Tampereen yliopiston talousjohtajaksi. Marjamaa aloittaa uudessa työssään 15. helmikuuta. Koulutukseltaan Marjamaa on kauppatieteiden ja hallintotieteiden maisteri.

Nykyään Marjamaa työskentelee Kangasalan kaupungin kehitysjohtajana. Sitä ennen hän toimi Vantaan kaupungin talousjohtajana.

Tampereen yliopisto toteaa tiedotteessaan, että Marjamaalla on vahva kokemus julkisen sektorin talousjohtamisesta, prosessien ja palvelujen kehittämisestä sekä talouden tietojärjestelmäkehityksestä.

– Lähden innolla uuteen haasteeseen kehittämään Tampereen korkeakouluyhteisön talouden kokonaisuutta. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen merkitys on erittäin suuri koko yhteiskunnalle ja muun muassa kaupunkiseutujen kilpailukyvylle. Talous on yksi korkeakouluyhteisön menestyksen mahdollistaja, toteaa tiedotteessa Marjamaa, joka myös itse on Tampereen yliopiston kasvatti.

Talousjohtajana hän vastaa koko Tampereen korkeakouluyhteisön talouden strategisen ja operatiivisen ohjauksen ja suunnittelun prosesseista sekä toimintayksiköiden taloussuunnittelun ja taloushallinnon sekä talouden ohjauksen palveluista. Talousjohtajan johtamassa talouspalvelut-yksikössä työskentelee noin sata henkilöä. Talousjohtaja kuuluu myös yliopiston johtoryhmään.