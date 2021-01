Hoidon porrastus toimimaan – Eija Pahkala ottaa lukijoiden palstalla kantaa ikäihmisten hyvään hoitoon

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Luin mielenkiinnolla ”Paikkojen puutteeseen etsitään ratkaisua” -artikkelia Kalajokiseudusta (21.1.21). Artikkelissa kerrottiin, että ratkaisua alueen vuodeosastopaikkojen kuormitukseen mietitään yhdessä alueen paikkakuntien kanssa.

Asia on tärkeä ja on hyvä, että sille tehdään jotain. Vähintään yhtä tärkeää on panostaa myös ”juurisyihin” eli miksi osastolle joudutaan, ja miettiä toimivia ratkaisuja asialle. Alueemme väestön elinikä on pidentynyt ja hyväkuntoisten elinvuosien määrä lisääntynyt, mutta hoivaa vaativan ajan pituus elämän lopussa ei ole lyhentynyt. Huomioitava on myös, että dementian yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä.

Kotiutus ja sen suunnitteleminen on todella tärkeää. Jos osastolta kotiutetaan liian aikaisin, on asiakas takaisin siellä tai jossain muussa paikassa jopa saman vuorokauden aikana. Tällainen toiminta tulee kalliiksi kaikille.

Mikäli osastolla oloon sisältyisi arvio kotona pärjäämisestä ja systemaattinen kuntoutus, joka jatkuisi vielä kotonakin, olisi mahdollista välttyä turhilta ambulanssiralleilta. Kotikuntoutustiimin perustamista suunniteltiin aikoinaan Kalajoellakin, mutta se lopahti ennen kuin pääsi alkuunkaan.

Kotikuntoutuksen tiimistä on kuitenkin hyvää näyttöä muun muassa Kokkolasta ja Kuusamosta, jossa ne ovat toimineet hyvin. Soisin tämän toiminnan käynnistettävän uudelleen Kalajoella. Mikään toiminta ei kuitenkaan onnistu ilman riittävää resursointia.

Meillä on myös hyvää kokemusta ja osaamista siitä, että asiakkaalle yksilöllisesti suunnitellut säännölliset intervallijaksot (vuorohoitojaksot) auttavat kotona pärjäämisessä ja omaisten jaksamisessa. On todella harmi, ettei niitä ole koronan vuoksi voitu säännöllisesti tarjota kaikille, mutta toivottavasti asia pian korjaantuu. Näitä vuorohoitojaksoja soisin laajennettavan myös yksin asuville, jotka kotihoidon turvin sinnittelevät päivästä toiseen.

Edennyttä dementiaa sairastava ei saisi asua kotona yksin, vaan toisen ihmisen pitäisi olla saatavilla ympäri vuorokauden. Valitettavasti aina ei ole näin, vaan muistisairaita asuu yksin kotona kotihoidon turvin, koska tehostetun asumispalvelun paikkoja ei ole vielä riittävästi.

Myös tehostetussa asumispalvelussa on kehitettävää. ”Ympärivuorokautisen hoidon tulee vastata pidentyneen vanhuusiän ja muistisairauksien luomiin tarpeisiin. Järjestelmällinen kuntoutus on tuotava kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon olennaiseksi osaksi ja terveyskeskusten vuodeosastojen tulee nopeasti uudistua aktiivisen hoidon ja kuntoutuksen keskuksiksi. Sairauksien ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan ohjausta terveisiin elintapoihin, kognitiivista harjoittelua muistitoiminnan ylläpitämiseksi jne.” Näin todetaan ja ohjeistetaan tutkimuksissa (mm. Vanhuspalvelun Politiikka gerontologisen tutkimuksen valossa sekä Hotus, Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta).

Tänä päivänä on saatavilla monenlaista palvelua kotiin, mikäli sitä ollaan valmiita vastaanottamaan. Haasteelliseksi asian tekee se, että palvelut maksavat eivätkä kaikki ihmiset olisi valmiita maksamaan palveluista tai eivät ymmärrä palvelujen oikea-aikaisuuden tarvetta ja hoitajansa uupumusta.

Tulevassa Sote-uudistuksessa valtio kannustaa maakuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Laitetaan me Kalajoella omat palvelut hyvään kuntoon ja tehdään asioita yhteistyössä alueen kanssa, silloin me pärjäämme. Erityisesti tulee huomioida ”yhdyspinnoilla” olevien palvelujen toteutuminen kuntien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä.

Eija Pahkala

Valtuutettu

Kalajoki