Ylivieska Gymnasticsin Nina Hietaselle Tulisielupalkinto

Ismo Kunelius

Ylivieskan Kuulan telinevoimistelujaoston Ylivieska Gymnasticsin Nina Hietanen on valittu Ullmax Tulisielupalkinnon voittajaksi. Palkinnon jakaa merinovillatuotteisiin erikoistunut Ullmax, joka on useiden urheiluseurojen yhteistyökumppani. Ehdotuksia vapaaehtoisen yhdistystoiminnan palkinnon saajaksi tuli runsaasti ympäri maata.

Nina Hietasta ehdotti palkinnon saajaksi jaoston puheenjohtaja Hannele Salmela.

– Nina on todellinen tulisielu. Hänen ahkeran 20-vuotisen työn ansiosta meillä on tänä päivänä elinvoimainen seura, johon kuuluu monta taitavaa voimistelijaa. Ninan työn ansioita on myös, että olemme vuodesta 2013 voineet toimia omissa tiloissamme, Salmela perusteli.

Tulisielupalkinnon tiedotteessa Nina Hietanen itse painottaa, että seuratoiminnassa on aina kysymys tiimityöstä ja että toiminnan pyörittämiseen tarvitaan useita tulisieluja.

Hietanen on koulutettu, valmentamiseen erikoistunut liikunnanopettaja. Voimistelu on kuulunut hänen elämäänsä lapsesta saakka. Nykyisin hän vetää erilaisia valmennusryhmiä 11–12 tuntia viikossa.

– Koskaan ei voi laskea tunteja. Lapsissa ja nuorissa näkyvä ilo ja kehitys on uskomattoman kannustavaa. Se antaa voimia ja jaksamista ja valaa uskoa siihen, että tekemiselläni on lisäarvoa, Hietanen jatkaa.