Kokemusta lähti, mutta Jarmo Junno jatkaa – Miesten futsalmaajoukkue avaa EM-karsinnat Belgiassa torstaina

Suomen miesten futsalmaajoukkue avaa EM-karsintapelinsä torstaina. Joukkue kohtaa avausottelussa vieraskentällä Belgian. Joukkueen kokoonpano on kokenut muutoksia MM-jatkokarsintojen jälkeen, mutta vakiokalustoon kuuluva Sievi FS:n liigajoukkuepelaaja Jarmo Junno on jälleen mukana.

Futsalmaajoukkue aloittaa EM-karsintataipaleensa Belgian Liegessä. Kahden ja puolen kuukauden aikana joukkue pelaa kuusi ottelua.

Palloliitto kertoo tiedotteessaan, että joukkueessa on tapahtunut joitakin muutoksia sitten joulukuussa pettymykseen päättyneiden MM-jatkokarsintojen.

Antti Teittinen, Miika Hosio, Antti Koivumäki ja pitkäaikainen kapteeni Panu Autio eivät olleet kaksi viikkoa sitten nimetyllä pelaajalistalla.

– Meillä on joitakin uusia pelaajia, jotka eivät kuitenkaan ole futsalväelle tuntemattomia. Mielestäni tämä on hyvä hetki tulla mukaan ja uskon, että he tuovat joukkueeseen uutta energiaa, luonnehtii päävalmentaja Mico Martic Palloliiton tiedotteessa.

Suomen lohkossa pelaa Belgian ja Italian lisäksi Montenegro.

– Meillä on aika vaikea lohko, mutta uskon, että ei ole helppoja lohkoja. Toivon, että saamme, mitä toivomme, eli paikan EM-lopputurnaukseen.

Avausvastustaja Belgiaa Martic kuvaa kiinnostavaksi joukkueeksi.

– Heillä on kiinnostavia ja hyviä yksilöitä. He eivät ehkä ole parhaita Euroopassa, mutta voivat yllättää. He eivät ole nopea joukkue, mikä on hyvä meille. Aiomme pelata omaa peliämme ja prässätä paljon. Puolustus on tärkein osiomme, ja jos puolustamme hyvin, uskon, että menestymme.

Suomen ottelut EM-karsinnoissa (ajat Suomen aikaa):

28.1.2021 Belgia–Suomi, Liege, 21.00

2.2.2021 Italia–Suomi, Prato, 16.00

5.3.2021 Suomi–Italia, Vantaa 18.30

8.3.2021 Suomi–Montenegro, Vantaa 18.10

9.4.2021 Montenegro–Suomi, Podgorica 19.00

13.4.2021 Suomi–Belgia, Vantaa 18.10