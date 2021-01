Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomessa kunnat vastaavat rokotusten antamisesta omalla alueellaan. Kunnat tekevät rokotusten järjestämisessä yhteistyötä oman sairaanhoitopiirinsä ja erikoisvastuualueen (ERVA) kanssa.

THL ohjaa ja tukee kuntia ja alueellisia viranomaisia rokotusten toteuttamisessa.

26. tammikuuta päivitetyn tiedon mukaan Covid 19 -rokotteen on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saanut 7947 henkilöä, toisen annoksen on saanut 805 henkilöä ja rokotteita on annettu yhteensä 8752 kappaletta.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on rokotettu 1346 henkilöä, toisen annoksen on saanut 75 henkilöä ja rokotteita on annettu yhteensä 1421 kappaletta.

Tietojen lähteenä on THL rokotusrekisteri.