Alavieskassa luovutettiin sydäniskureita – Monen yhdistyksen ponnistus tuotti tulosta

Lauantaina oli Alavieskan seurakuntatalolle kokoontunut pieni joukko paikallisten yhdistysten edustajia luovuttamaan seurakunnalle ja Alavieskan Virille sydäniskureita. Mukana olivat Sydänkerhon, Eläkeliiton, ZetorWeljien ja Lions-klubin sekä Ylivieskan Seudun Sydänyhdistyksen edustajat.

Hanke lähti liikkeelle Seppo Nyrhisen kerrottua eräässä seurakunnan kokouksessa Sydänkerhon halukkuudesta lahjoittaa sydäniskuri. Paikalla ollut Sakari Raasakka kertoi, että Suomen Lions-liitolla on meneillään valtakunnallinen sydäniskurien lahjoitusaktiviteetti.

Eläkeliitto ja ZetorWeljet ilmaisivat halukkuutensa osallistua myös iskurien hankintaan ja Ylivieskan Seudun Sydänyhdistyksen mukaantulo mahdollisti kolmen iskurin hankinnan.

Keväällä alkanut koronaepidemia siirsi hankkeen aloittamista, mutta nyt se on saatu päätökseen.

– Onnellisuus koostuu monista asioista. Mielestäni turvallisuus on yksi sellainen ja nämä iskurit lisäävät turvallisuutta. Voimme, ja ennen kaikkea sellaiset, joilla on jotain sydänvaivoja, kokoontua turvallisin mielin seurakunnan ja Virin tilaisuuksiin tietäen, että apu on lähellä, jos jotain sattuu totesi Sakari Raasakka puheenvuorossaan.

Kirkkoherra Erkki Lavanti kiitti lahjoittajia tärkeästä lahjoituksesta.

– Seurakunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen ei olisi ollut mahdollisuuksia hankkia iskureita. Vastikään olleessa piispantarkastuksessa piispa kehotti seurakuntaa mahdollisemman tiiviiseen yhteistyöhön kunnan eri yhdistysten kanssa. Tämä iskurihanke on juuri piispan toivomaa yhteistyötä, Lavanti totesi.

Iskurit sijoitetaan seurakuntatalolle, kirkkoon ja Virin urheilutalolle, josta sitä siirretään tarvittaessa Lumikuruun.