Soiten alueella lauantaina yksi uusi koronatartunta – Pohjois-Pohjanmaalla 27 tartuntaa

Soiten alueella on todettu lauantaina 23. tammikuuta yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on tämän viikon yhdeksäs. Yhteensä tartuntoja epidemian alusta on tähän mennessä todettu 167.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa yhtään koronapotilasta.

Soiten alue on koronaepidemian perustasolla.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on tullut lauantaina ilmi 11 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on tähän mennessä 1 494.

Kahden viimeisen viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on 64. Osa sairaanhoitopiirin alueen kunnista on epidemian leviämis- ja osa kiihtymisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiiri päätti 19. tammikuuta ettei se enää raportoi ilmaantuvuuslukua kunnittain verkkosivuillaan.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu THL:n tietojen mukaan vuorokaudessa 27 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuusluku on 62.

Pohjois-Pohjanmaa on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Koko Suomessa on todettu lauantaina 419 uutta koronatartuntaa.