Yritykset, työnhakijat ja opiskelijat kohtaavat virtuaalimessuilla – Motimessut helmikuussa ovat oppimisen paikka sekä järjestäjille että osallistujille

Kun perinteisiä rekrytointimessuja ei nyt voi vanhoilla konsteilla järjestää, Sievissä päätettiin rohkeasti hypätä suoraan digiaikaan ja järjestää messut virtuaalisesti. Tiistaina 11. helmikuuta pidettävässä tapahtumassa on tarkoitus saada kohtaamaan työantajat, työpaikkaa etsivät työnhakijat, valmistuvat opiskelijat kuin tulevaa omaa alaa pohtivat nuoretkin. Ja kaikki tapahtuu verkossa.

Tapahtuma sai nuorten ideoimana nimekseen Motimessut.

– Periaatteessa kaikki se, mikä on mahdollista live-messuilla onnistuu virtuaalimessuillakin. Samalla tapahtuma on meille järjestäjille, osallistuville yrityksille ja messuvieraillekin uuden oppimisen paikka, toteaa tapahtuman virtuaalisen alustan toteuttavan Centrian messu- ja tapahtumapalvelujen messuvastaava Katariina Heikkilä.

– Tarjolla on asiantuntijaluentoja, yritystarinoita ja hanke-esittelyjä sekä monipuolisia työpajoja. Näytteilleasettajien omilla osastoilla on mahdollisuus henkilökohtaisiin kohtaamisiin esimerkiksi chat-palvelun kautta.

– Messumateriaalit jäävät nähtäväksi ainakin kahdeksi viikoksi messujen jälkeen. Esimerkiksi opiskelupaikkaa ja omaa alaa miettivä nuori voi palata messuille vaikkapa yhdessä vanhempiensa kanssa, Heikkilä kertoo.

Idea virtuaalimessuista syntyi Sievin kunnanvaltuustossa viime kesänä. Sievi onkin tapahtuman pääjärjestäjä.

– Kokouksessa todettiin, että työvoimapulaa paikallisissa ja alueen yrityksissä on yhä. Olemme järjestäneet rekrymessuja vuorovuosin vähän eri puolilla Kalajokilaaksoa, ja nyt päätimme toteuttaa messut vähän isommin, vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori sanoo.

Messuosastoille pyritään saamaan yritykset, koulutusjärjestäjät ja muut kiinnostuneet tahot lähinnä Kalajokilaakson alueelta. Messuvieraiden suhteen odotukset ovat suuret, sillä osallistua voi mistä maailman kolkasta tahansa.

– Opiskelijat, peruskoulun päättävät, jatko-opiskelua suunnittelevat, ammattiin valmistuvat ja kaikki työtä hakevat ovat kohderyhmänä. Haluamme viedä nuorille viestiä, että alueella on paljon ja hyvin monipuolisia opiskelu- ja työpaikkoja tarjolla, Santavuori toteaa.

Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mickos vahvistaa asian.

– Ei mene monta vuotta, kun alueella on todellinen työvoimapula. Eläköitymistahti on nopeampaa kuin uusien ikäluokkien tulo työmarkkinoille ja ero kasvaa koko ajan.

– Yrityksille tämä on myös todella matalan kynnyksen mahdollisuus kokeilla osallistumista virtuaalimessutapahtumaan.

Yrityksillä on mahdollisuus saada myös valmennusta messutapahtumaan. My Way 2 -hanke on tarjonnut esimerkiksi videokoulutusta.

– Kännykkäkamerallakin saa jo paljon aikaan, projektipäällikkö Mari Murto mainitsee.

Messuisäntänä toimii Jukka Saarela Ylivieskan yrityspalveluista. Hänen mukaansa messuohjelman kirjo on laaja ja kiinnostava. Esimerkkeinä hän mainitsee yrittäjyystarinat sekä teema-aiheet kuten vuokratyövoiman myytit ja totuudet.

– Paneelikeskustelussa esillä ovat muun muassa alueella toimivat työllistämishankkeet.

Messuille ei tavoitella tiettyjä toimialoja, vaan mukaan toivotaan laajasti eri alojen toimijoita.

– Tähän mennessä aktiivisimpia ovat olleet puhdistus-, ruokahuolto- ja varhaiskasvatusalat, Outi Santavuori kertoo.

Tapahtumat järjestävät Sievin kunta, Centria-ammattikorkeakoulu, Raudaskylän Kristillisen Opiston työllisyyspalvelut sekä hankkeet My Way 2, Tavoitteena työ ja Ytek:n Kohtaa.