Kolumni: Mummo sairastui neuloosiin, mutta tauti tuntuu erittäin mukavalta



On ollut hienoa innostua harrastuksesta, joka on ollut unohduksissa kymmenien vuosien ajan. Reilu vuosi sitten en vielä tiennyt, että innostukseni nimi on neuloosi ja siihen sairastumisella on vakavat seuraukset.