Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartuntaketju on selvillä ja altistuneet on asetettu karanteeniin.

Koronavirusrokotukset etenevät Soiten alueella. Parhaillaan rokotetaan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa sekä ensimmäisen piikin saaneita toisella rokoteannoksella.

Yli 80-vuotaiden joukkorokotukset aloitetaan helmikuun alussa. Soite jakaa ensi viikolla alueen kotitalouksiin tiedotelehtisen koronavirusrokotuksista