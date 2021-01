Kalajoella abiturientit palaavat lähiopetukseen maanantaina – Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat jatkavat etäopetuksessa

Sari Passoja-Verronen

Kalajoella abiturientit palaavat lähiopetukseen maanantaina 25.1. Kaupungin valmiuden johtoryhmä on kokoontunut koordinaatioryhmän annettua uudet suosituksensa ja linjasi, että ylioppilaskirjoituksiin tai muihin vastaaviin päättökokeisiin valmistava opetus voidaan järjestää lähiopetuksena.

Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat jatkavat etäopetuksessa. Perusopetus jatkaa väljennyksellä 1.2.2021 saakka.

Kalajoen kaupungin alueella koronavirustilanne on ollut useamman viikon ajan rauhallinen. Alueella on kuitenkin edelleen todettuja koronatapauksia. Valmiuden johtoryhmä muistuttaa, että tästä johtuen tilanteeseen on edelleen tarpeen suhtautua vakavasti ja noudattaa annettuja suosituksia ja rajoituksia. Oireiden ilmetessä tulee testiin hakeutua matalalla kynnyksellä.