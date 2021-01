Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Abiturienttien lähiopetus sallittava ja rokotuksia kiirehdittävä

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta otti tiistaina kantaa abiturienttien lähiopetuksen sallimisen puolesta.

Valmiustoimikunta evästi koronakoordinaatioryhmiä, että ylioppilaskirjoituksiin ja muihin loppututkintoihin valmistava lähiopetus toisella asteella sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi sallia paikallisilla päätöksillä.

Valmiustoimikunta sekä kunta- ja sotejohtajien verkosto evästivät tiistaina kokoontuvia sairaanhoitopiirien koordinaatioryhmiä arvioimaan alueellista tilannetta ja suosituksia tilanteen mukaisesti.

Maan hallitus tiedottaa uusista linjauksista koronan torjunnassa ja mahdollisista rajoituksista viimeistään perjantaina.

Muuntoviruksen leviämisvaaran vuoksi on valmiustoimikunnan mielestä noudatettava varovaisuusperiaatetta.

– Väsymiseen ja herpaantumiseen rajoitusten noudattamisessa nyt ei ole varaa. Hyvä tilanne alueella säilyy vain, kun jokainen noudattaa suosituksia ja ohjeita virusturvallisesta käyttäytymisestä edelleen. Nyt korostuu erityisesti rajojen terveysturvallisuus, kuten matkustusrajoitukset, testaukset, karanteenit ja jäljitys. Näillä vähennetään muuntoviruksen vaikutuksia Suomeen, toteaa valmiustoimikunnan puheenjohtaja Terttu Savolainen.

Rokotukset ovat ylijohtaja Savolaisen mukaan kilpajuoksua aikaisempaa nopeammin leviävien muuntovirusten kanssa.

– Kaikki ponnistelut rokotusten nopeuttamiseksi ovat nyt tarpeen, Savolainen korosti.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötapahtumien rajoitus Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 1. helmikuuta saakka, ja Kainuussa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus 9. helmikuuta saakka.

Epidemiologinen tilanne on vakautunut loppiaisen jälkeen. Suurimmassa osassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntia tautitapauksia on ilmennyt 0–2. Tilanne on pahin Oulun seudulla.

Ajankohtaisen asiantuntijapuheenvuoron rokotusten tämänhetkisestä valtakunnallisesta tilanteesta käytti THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio.

Suomi rokottanut 1,1 prosenttia väestöstä ja jakelu etenee koko maassa. Hoivakotien henkilökunnan sekä ikääntyvien rokottaminen tapahtuu niin nopealla aikataululla kuin mahdollista. THL on kehottanut sairaanhoitopiirejä ja kuntia valmistautumaan joukkorokotuksiin viikosta 6 alkaen rokotusjärjestyksen mukaisesti. Rokotukset jatkuvat pitkälle kevääseen ja kesään.

– Tiedonkulku kunnissa ja alueella on erittäin tärkeää. Eri ryhmien rokotuksissa voidaan edetä joustavasti rinnakkain ja tarvittaessa myös kotikunnasta riippumatta, Kontio kertoi.