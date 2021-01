Hoitopaikkojen puutteeseen pohditaan ratkaisua – Se voisi olla yhtenäinen asiakaspaikkojenhallintaohjelma tai yksikkö, joka purkaisi kuormitushuippuja keskitetysti

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Terveyskeskusten vuodeosastot ovat viimeaikoina olleet paikoitellen tupaten täynnä. Tilanne vaihtelee hieman alueella, mutta kaikkien terveyskeskusten potilaita on jouduttu kuljettamaan hoitoon lähinnä naapurikuntiin, joskus kauemmaksikin muun muassa Utajärvelle ja Vaalaan.

– Tilanne on välillä haastava. Esimerkiksi uudenvuodenaikaan vuodeosastopaikat olivat täynnä. Joskus myös tavallisena viikonloppuna on vaikea saada potilasta jatkohoitoon, Oulaskankaan yhteispäivystyksen ylilääkäri Anu Tuomikoski sanoo.

Tilanne on sama ajoittain myös erikoissairaanhoidossa, josta on vaikea saada potilaista siirrettyä terveyskeskusten vuodeosastoille kuntoutumaan ennen kotiutusta.

Kalajoen ja Selänteen alueella paikat ovat riittäneet lähes poikkeuksetta väestön tarpeisiin, mutta esimerkiksi Oulaisten tilanne on ollut jo pidempään haastava. Merkittävä osa vuodeosastopaikoista on varattu potilaille, jotka eivät tarvitse sen tasoista hoitoa, mutta eivät pärjää kotona edes maksimikotiavun turvin. Oulaisissa vuodeosastokapasiteettia ostetaan enemmän kuin myydään.

– Tilanne on se, että paikat riittävät joko juuri ja juuri tai eivät aivan riitä, johtava lääkäri Harri Pennanen kuvaa.

Kalajoen ylilääkäri Anu Eskelinen muistuttaa, että jos vuodeosastohoito tapahtuu kaukana omasta asuinpaikasta, tietämys jatkohoidon mahdollisuuksista kotiutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on yleensä hauraampaa kuin lähellä.

– Kotiutus ylipäätään on monitahoinen vaihe hoitoketjussa, joten paikallistuntemuksella on merkitystä. Läheisten on vaikeampaa osallistua potilaan paranemisen tukemiseen kauemmaksi. He ovat kuitenkin olennainen osa potilaan hoidossa, projektikoordinaattorina hoitotakuun kehittämisohjelmassa POPsotessa työskentelevä Eskelinen sanoo.

Vuodeosastojen tukkoisuus aiheuttaa monenlaista harmia terveydenhoidossa.

– Hoitajien työaikaa kuluu kohtuuttoman paljon paikkojen soitteluun. Aina ei saa paikkaa läheltä, vaan jatkohoitoon voi joutua pitkän matkan päähän. Tämä ei ole potilaan eikä hänen omaistensa kannalta mukavaa. Pitkät siirrot ovat raskaita, Anu Tuomikoski sanoo.

– Vuodeosastokapasiteetin ollessa täysin käytössä joustonvaraa esimerkiksi kotona saattohoidossa olevan syöpäpotilaan osastohoitoon ottamista varten on olematon. Tällaisessa tapauksessa potilaan siirto kauas on epäinhimillistä, Harri Pennanen lisää.

Ratkaisuja tilanteeseen on mietitty terveydenhuollossa. Lopullisen päätöksen paikkojen lisäämisestä tai vähentämisestä tekevät poliittiset päättäjät.

– Mikäli sote-uudistus toteutuu, painopiste siirtyy enemmän nykyisistä organisaatioista kohti maakunnallista hyvinvointialuetta. On pohdittu, voisiko olla yksikköjä, joissa hetkittäisiä vuodeosastohoidontarpeen kuormitushuippuja tasattaisiin keskitetysti, Anu Eskelinen kertoo.

Hänen mielestään tällainen malli olisi talouden kannalta rakentava vaihtoehto.

– Kun vuodeosastoresurssit kestävät ajoittaisen kysynnän vaihtelun, eivät kuormitushuiput häiritse esimerkiksi suunniteltua kiireettömämpää leikkaustoimintaa, josta tulevat potilaat tarvitsevat jatkohoitoa varten kuntoutuspaikan osastolta, hän sanoo.

Harri Pennasen mielestä seudullinen yhteistyö vuodeosastopaikoissa voisi olla koordinoidumpaa, vaikka yhteistyö toimiikin erittäin hyvin. Hän lataa tässä asiassa odotuksensa sote-uudistukseen.

– Yhtenäinen asiakaspaikkojenhallintaohjelma koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle helpottaisi vapaiden paikkojen seurantaa, terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä esittää.

Ylilääkäri Anu Tuomikosken tietoon kunnissa on tehty laskelmia paikkamääristä.

– Paikkoja on supistettu alueelta sen verran paljon, että nyt olisi syytä ottaa aikalisä ja katsoa, miten nykyinen paikkamäärä riittää, hän sanoo.

Haapaveden vuodeosasto on vasta muutettu arviointiyksiköksi. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan ensisijaisesti Kallion ja Selänteen vuodeosastoilla.

– Kysymälläkään en ole saanut Haapavedeltä lisätietoa, onko sovittu tietty paikkamäärä näille osastoille. Huolestuttaa, riittävätkö paikat Kallion ja Selänteen omille potilaille, jos on tehty sopimuksia muiden kuntien kanssa. Päivystyksen paikkakyselyrumbaa tämä ei helpota yhtään, Tuomikoski toteaa ja peräänkuuluttaa alueellista yhteistyötä myös sairaanhoitopiirin edustajien kanssa.

– Paikat loppuvat jossain vaiheessa meidänkin talosta. Paikkojen vähentäminen ei saa olla pelkkä poliittinen päätös, yhteispäivystyksen ylilääkäri vaatii.