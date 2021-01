"Täällä ei olla heitetty pyyhettä kehään koronan edessä" – Kalajoelle perustettiin viime vuonna ennätysmäärä uusi yrityksiä, myös yritystukia myönnettiin ennätykselliset 5,9 miljoonaa euroa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoelle perustettiin 84 uutta yritystä vuonna 2020. Yritysten kokonaismäärän kasvu on huomattavan korkea, sillä yritysten nettolisäys oli peräti 32, kun otetaan huomioon yritysrekisteristä vuoden mittaan poistuneiden yritysten määrä. Yritysten kokonaismäärä Kalajoella on 1300, joka on myös selkeästi oman seutukunnan korkein.

Yritysasiantuntija Kimmo Niskanen Kalajoen kaupungin yrityspalveluista toteaa, että kasvuluvut kuvastavat tänä poikkeusaikanakin vahvaa yrittäjähenkeä ja tulevaisuuden uskoa.

– Yritysten perustamisaktiivisuus on huomattavan korkea verrattuna mihin tahansa lähialueen kuntaan tai kaupunkiin. Ilahduttavaa on ollut havaita myös hyvin aktiivista liikehdintää yrityskaupoissa ja omistajanvaihdoksissa.

Yritystukia sai viime vuonna Kalajoella peräti 182 yritystä ja yhteenlaskettu tukisumma oli yli 5,9 miljoonaa.

Koronakriisin vaikutusten lieventämiseen oli haettavana ELY-keskukselta ja Business Finlandilta erityisrahoitusta, joissa rahoituksen ehtona korostui voimakkaasti yritystoiminnan kehittämisnäkökulma. Yritysasiantuntija Kimmo Niskanen toteaakin, että Kalajoelle toimivien yritysten elinvoimaisuus ja aktiivisuus kehittämisessä sekä valmisteilla olevissa uusissa investoinneissa näkyy laajalti myönnettyjen yritystukien määrissä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Täällä ei olla heitetty pyyhettä kehään koronan edessä, vaan on hyödynnetty maksimaalisesti saatavilla olevia rahoituksia yritystoiminnan kehittämiseen ja uuden tekemiseen.

Niskasen mukaan yritysten näkymät ovat hyvät epävarmuustekijöistä huolimatta. Hän muistuttaa, että jokaisen tukipäätöksen taustalla on ehtona myös se, että yritys laitaa yhtä lailla omaa rahaa kehittämiseen ja yritystoiminta on terveellä pohjalla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämiä tavanomaisia kehittämis- ja investointitukia sekä korona-ajan poikkeusrahoituksia myönnettiin päättyneenä vuonna yhteensä 2 040 000 euroa. Tukea myönnettiin peräti 118 yritykselle. Näistä edellä mainituista rahoituksista Rieska-Leaderin myöntämien yritystukien osuus oli 180 554 euroa.

Kalajoella Rieska-Leader-rahoitusta sai yhdeksän yritystä. Kun ELY-keskuksen kautta myönnettyihin yritystukiin lisätään valtiokonttorin myöntämät kustannustuet seitsemälle yritykselle, yhteissummaltaan 132 120 euroa ja Business Finlandin myöntämät häiriötilannerahoitukset 57 yritykselle, yhteissummaltaan 3 821 509 euroa, niin kokonaisuudessaan Kalajoelle toimiville yrityksille myönnettiin yritystukia kuluneena vuonna yhteensä yli 5,9 miljoonaa euroa. Tukea sai 182 yritystä.